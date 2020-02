"Choć zdarzały się chwile strachu, nigdy nie zawiedli". Polscy weterani z z Legią Honorową

Minister obrony Francji Florence Parly wręczyła w poniedziałek Ordery Oficera Legii Honorowej trzem polskim weteranom, którzy podczas II wojny światowej walczyli we francuskim wojsku i ruchu oporu Francji.

- Siedemdziesiąt pięć lat temu nasz kontynent był rozdarty, ludzkość pogrążała się w nienawiści i straszliwych wojnach, ale odgłosy oręża ucichły, w szczególności dzięki odważnemu zaangażowaniu ludzi takich jak wy – mówiła na uroczystości w ambasadzie Francji minister do spraw sił zbrojnych, która towarzyszy prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi przebywającemu z wizytą w Polsce.

"Jestem przekonany, że panów zasługi stanowią fundament, na którym zbudowane są także obecne polsko-francuskie więzi i wzajemna współpraca" – dodał. Prezydent podkreślił, że polscy emigranci "znajdowali na gościnnej francuskiej ziemi swój drugi dom", za co odwdzięczali się pracą, a "niejednokrotnie podejmowali wysiłek zbrojny na rzecz swojej drugiej ojczyzny", wstępując do struktur Resistance.

Jeden z odznaczonych, płk Jan Skowron urodził się w 1926 roku we Francji jako syn polskiego emigranta, górnika. Pod okupacją zaangażował się w ruch oporu, dowodził oddziałem Francuskich Sił Wewnętrznych, zajmując się sabotażem, zdobywaniem broni i zaopatrzenia; potem służył w 29. Zgrupowaniu Piechoty Polskiej w 1. Armii Francuskiej.

Po przyjeździe do Polski w 1945 roku wstąpił do Wojska Polskiego, gdzie w wieku 20 lat objął dowództwo batalionu. Ukończył Wyższą Szkołę Piechoty, Akademię Sztabu Generalnego w Rembertowie (obecnie Akademia Sztuki Wojennej). Jest oficerem dyplomowanym WP w stanie spoczynku.

- Miałem 18 lat, gdy to się działo. W tej chwili, w 93. roku życia mimo wszystko się o tym pamięta, jak gdyby to było wczoraj. Nie żałuję niczego, co w przeszłości zrobiłem – stwierdził Jan Skowron, który brał udział w walkach w departamentach Nord i Pas-des-Calais w północnej Francji.