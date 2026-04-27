Sikorski: nie wiem, co zamierza Ziobro, ale to jest jego psi obowiązek

Sikorski pytany był na konferencji prasowej o dalszy los posłów Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy zostali objęci ochroną na Węgrzech za rządów Viktora Orbana.

Peter Magyar, lider ugrupowania Tisza, które zwyciężyło w wyborach parlamentarnych 12 kwietnia, zapowiedział jeszcze przed wyborami, że po utworzeniu przez niego rządu Ziobro i Romanowski zostaną wydani Polsce "pierwszego dnia".

Na sugestię, że mogą się oni teraz udać do Turcji, Sikorski odparł, że "nie wolno mu komentować spekulacji". - Nie wiem, co zamierza pan Ziobro. Wiem, że jego psim obowiązkiem jest stanięcie przed polskim prokuratorem - podkreślił szef MSZ.

Sikorski: wystarczyło słuchać rady MSZ

Wicepremier poruszył też kwestię marcowej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego przed wyborami na Węgrzech i spotkania z Orbanem. - Dzisiaj nie znają człowieka [Viktora Orbana - red.], a pielgrzymowali do Budapesztu i wbrew zwyczajowi międzynarodowemu ingerowali w węgierskie procesy wyborcze - ocenił Sikorski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nawrocki spotkał się z Orbanem

Dodał, że "taka porażka nie była Polsce potrzebna" - To nie jest w polskim interesie, żeby jechał prezydent Polski, popierał jednego polityka w innym kraju, po czym tydzień temu się okazywało, że ten polityk ma bardzo niskie poparcie w tym kraju. A wystarczyło słuchać rady MSZ - skwitował.

OGLĄDAJ: Ziobro o premierze: boi się starcia ze mną. Mówi, kiedy wróci do Polski Zobacz cały materiał