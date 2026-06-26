Polscy piloci ćwiczyli na latającym tankowcu. "Finalizujemy rozmowy pozyskania własnych"
"Polscy piloci F-16 doskonalili swoje umiejętności tankowania w powietrzu z samolotem MRTT Francuskich Sił Powietrznych" - napisał na X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. "W szkoleniu uczestniczyło 10 naszych myśliwców" - dodał.
Chodzi o Airbusa A330 w wersji MRTT (Multi Role Tanker Transport), czyli tankowiec powietrzny. Polscy piloci korzystają obecnie z MRTT udostępnionych nam przez sojuszników, MON stara się jednak o zakup tych samolotów dla polskiej armii.
"Jesteśmy na finiszu rozmów dotyczących pozyskania własnych MRTT" - potwierdził Kosiniak-Kamysz we wpisie. "Taki widok z biało-czerwonymi szachownicami to jeden z naszych celów rozwoju armii. Do tego doprowadzimy!" - zapowiedział.
TVN24: nowe informacje w sprawie zakupu Airbusów
Polska dokona zakupu Airbusów MRTT wraz z Hiszpanią w ramach programu SAFE. Początkowo nad Wisłę trafić miały dwie maszyny.
Jak jednak dowiedział się reporter TVN24 Artur Molęda, będzie ich dwa razy więcej. - To informacja z hiszpańskiego Getafe, która dziś o poranku do mnie dotarła. Airbus idzie nam na rękę, zwalnia nam miejsce w kolejce - przekazał.
Jak tłumaczył, kluczowe tutaj było przydzielenie Polsce odpowiednich slotów, czyli miejsc w kolejce. - Hiszpanie postanowili, mówiąc wprost, wepchnąć nas w kolejkę do zamówień na MRTT, przez co te samoloty będą mogły być dostarczone do Polski do 2030 roku, czyli w ramach programu SAFE. Nie chodzi tutaj o zakup dwóch samolotów, ale aż czterech - mówił Molęda.
Wszystkie cztery samoloty mają dotrzeć do Polski "do trzeciego kwartału 2030 roku".