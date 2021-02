– To był dowód na to, że Europejczycy i Amerykanie nie rozumieją Rosji, nie znają jej historii, nie znają połączenia rosyjskiej polityki historycznej budowanej przez wieki z polityką imperialną – podkreślił.

"Bolesne doświadczenia represji są tak mocne, że jest to barierą"

– Również endecja okresu międzywojennego była stronnictwem, które uważało, że co prawda jest tam system wrogi, bolszewicki, ale jest to Rosja i z nią trzeba rozmawiać, szukać porozumienia – wyjaśnił.

– Ta opowieść znajduje swoich wyznawców, ale one są mocniejsze znacznie na Zachodzie. W Polsce osoby tak postrzegające Rosję nie mają większych szans, bo (przez) bolesne doświadczenie XX wieku, doświadczenia z czasów rozbiorów i powstań, represji, to jest tak mocne w naszej historii i nas samych, że to jest barierą przed poglądami, które by kazały widzieć w Rosji naszą nadzieję – stwierdził.