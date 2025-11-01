Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Polscy myśliwi i nosorożce, walka z DDA, czy rynek muzyczny w Polsce. To i więcej w TVN24+

"Polscy myśliwi i nielegalny handel rogami nosorożców"
"Polscy myśliwi i nielegalny handel rogami nosorożców"
Źródło: TVN24+
Ewa Galica opowie o nielegalnym handlu rogami nosorożców i wątku polskich myśliwych, Karolina Bałuc i Maria Mikołajewska porozmawiają z psycholożką, terapeutką dziecięcą i rodzinną o tym, dlaczego zdrowie psychiczne rodziców jest ważne nie tylko dla dobra dziecka. Joanna Rubin-Sobolewska odpowie, dlaczego coraz więcej osób w USA musi udowadniać, że są wystarczająco biedne, by zasłużyć na pomoc. To zobaczysz i przeczytasz tylko u nas w TVN24+.

Jak bardzo zmienił się rynek muzyczny? Między innymi o tym Piotr Jacoń rozmawia z wokalistką jazzową Agą Zaryan w programie "Bez polityki". To w niedzielę o godzinie 5 w TVN24+

Polowanie na nosorożca w Afryce kosztuje kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Stać na to nielicznych myśliwych, najczęściej z zamożnych krajów. Tymczasem to właśnie Polacy pobili światowy rekord w ilości sprowadzonych z RPA do Polski trofeów z rogów nosorożców. Co ciekawe, drogocenne pamiątki z polowań znikały zaraz po przylocie do kraju. Przykuło to uwagę śledczych. W jaki sposób wietnamska mafia werbowała myśliwych? Dlaczego trofea zdobywane na pseudo-polowaniach są tak kosztowne? Ewa Galica przez wiele miesięcy badała ten temat - dotarła do organizatora polowań, myśliwych i zrealizowała unikalne zdjęcia w Afryce, Czechach i w Polsce. Reportaż Superwizjera "Polscy myśliwi i nielegalny handel rogami nosorożców" już o godzinie 6 w niedzielę w TVN24+.

Czy macie czasem poczucie, że kochacie swoje dziecko tak bardzo, że was to przerasta? Czy, po wielu godzinach zabawy klockami, bywa, że macie już dość? A czy pamiętacie, kiedy ostatnio byliście na randce? I… czy wam też zdarzyło się zasnąć w kinie? W roli rodzica łatwo się zatracić i wypalić. O tym, dlaczego zdrowie psychiczne opiekunów jest ważne nie tylko dla dobra dziecka Karolina Bałuc i Maria Mikołajewska porozmawiają z Martą Chrościcką - psycholożką, terapeutką dziecięcą i rodzinną w trzecim odcinku podcastu "Mamy temat" o godzinie 7.

Anna Wilczyńska opowie o osobach z syndromem DDA w reportażu z cyklu "Depresja systemu". Materiał w TVN24+ o godzinie 7. 

Codziennie chodzą do pracy, a potem i tak śpią w namiocie, samochodzie, czasem na podłodze w czyimś salonie, albo tułają się gdzie się da - opowiada o bezdomnych w USA Stephanie Land, autorka bestsellerowej książki "Sprzątaczka". Dlaczego coraz więcej osób w kraju marzeń musi udowadniać, że są wystarczająco biedne, by zasłużyć na pomoc? Tekst Joanny Rubin-Sobolewskiej na ten temat w niedzielę w TVN24+. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: red.

Źródło: TVN24+

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
AfrykaMyśliwiZdrowie psychiczneUSA
Czytaj także:
Wybuch rurociągu paliwowego pod Moskwą
Ukraińcy zniszczyli "niezwykle ważny" obiekt pod Moskwą
Świat
Magda Łucyan
"Nie możemy przestać, nawet jeżeli czasem czujemy, że i nas ta tematyka przytłacza"
Polska
Policja opublikowała rysopis podejrzewanego
Powalił na ziemię, kopał po całym ciele. Policja szuka sprawcy pobicia kobiety
WARSZAWA
imageTitle
Beenhakker, Brychczy, Jota. Ich stracił sport
EUROSPORT
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
Atak hakerski na czołowe polskie biuro podróży. "Ważna informacja"
BIZNES
Społeczny opiekun cmentarza ewangelickiego w Strykowie sam kosi trawę, wycina zarośla i odnawia nagrobki
Społeczny "drugi burmistrz" kosi trawę, wycina zarośla i odnawia nagrobki
Łódź
Imitator celu powietrznego znaleziony na plaży w Ustce
"Ćwiczebny dron wojskowy" znaleziony na plaży w Ustce
Trójmiasto
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Awaria Blika. "Nie da się zapłacić"
BIZNES
Jamajka po przejściu huraganu Melissa
Krajobraz po huraganie. "Jak się czuję? Jestem zrozpaczona"
METEO
imageTitle
Świątek zrobiła coś, czego nie dokonał nikt od 24 lat. Teraz czas na triumfy w Rijadzie
EUROSPORT
Cmentarz Bródnowski
Od rana ruch na warszawskich cmentarzach
WARSZAWA
imageTitle
Donczić wrócił z hukiem. Jordan byłby dumny z Bulls
EUROSPORT
Tragiczna śmierć siedmiolatka w Zdunach
Wypadek podczas Halloween. Nie żyje siedmiolatek
Poznań
Rodzice walczą o szkołę w Wiączyniu Dolnym
Chcą zlikwidować szkołę, bo Polska się zbroi
Ewa Wagner
Cmentarze
Ich popularność rośnie. "Najlepszym rozwiązaniem byłoby wycofanie ze sprzedaży"
BIZNES
CMENTARZ
"Jak pan wygra, to pan idzie na noc do domu"
ULICA WIEczorka
Decyzja w sprawie nocnej prohibicji w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Koniec z nocną sprzedażą alkoholu. Od dziś zakaz w dwóch dzielnicach
WARSZAWA
AdobeStock_930145702
W słowackich Tatrach część szlaków będzie zamknięta
METEO
Szymon Hołownia
"Szereg dodatkowych pytań". Wkrótce kolejne przesłuchanie Hołowni
Polska
imageTitle
Kosztowne piłki meczowe. ATP Finals bez Miedwiediewa
EUROSPORT
Tysiące Serbów pomaszerowały do Nowego Sadu
Rok po tragedii tysiące ludzi pomaszerowały do Nowego Sadu
Świat
Donald Trump
Zwrot Trumpa. "Na szczęście prezydent zakończył tę wojnę"
BIZNES
Wykopywanie mogił przy biurowcu Delta
Koparki zaczęły kopać, na wierzch wyszły kości. To miasto stoi na cmentarzach
Filip Czekała
Z powodu silnego wiatru samoloty nie mogły wylądować na lotnisku w Bilbao
Chaos na lotnisku. Samoloty nie mogły wylądować
METEO
imageTitle
"Akt seksualny" w samolocie. Brytyjczyk zawieszony na dwa lata
EUROSPORT
Donald Trump otrzymał w prezencie między innymi złotą koronę
To dostał Trump od innych przywódców. Jeden z upominków był "odpychający"
Świat
shutterstock_1361693690
"Celny atak" w rosyjskie obiekty energetyczne
Świat
Odeszli w minionym roku
Aktorzy, muzycy, ikony. Znał ich cały świat
Kultura i styl
Wołodymyr Zełenski
300 nazwisk i adresów na liście Zełenskiego
Świat
Pies
Spadł z klifu. Trudna akcja ratunkowa
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica