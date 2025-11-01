Polscy myśliwi i nosorożce, walka z DDA, czy rynek muzyczny w Polsce. To i więcej w TVN24+

"Polscy myśliwi i nielegalny handel rogami nosorożców" Źródło: TVN24+

Jak bardzo zmienił się rynek muzyczny? Między innymi o tym Piotr Jacoń rozmawia z wokalistką jazzową Agą Zaryan w programie "Bez polityki". To w niedzielę o godzinie 5 w TVN24+.

Polowanie na nosorożca w Afryce kosztuje kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Stać na to nielicznych myśliwych, najczęściej z zamożnych krajów. Tymczasem to właśnie Polacy pobili światowy rekord w ilości sprowadzonych z RPA do Polski trofeów z rogów nosorożców. Co ciekawe, drogocenne pamiątki z polowań znikały zaraz po przylocie do kraju. Przykuło to uwagę śledczych. W jaki sposób wietnamska mafia werbowała myśliwych? Dlaczego trofea zdobywane na pseudo-polowaniach są tak kosztowne? Ewa Galica przez wiele miesięcy badała ten temat - dotarła do organizatora polowań, myśliwych i zrealizowała unikalne zdjęcia w Afryce, Czechach i w Polsce. Reportaż Superwizjera "Polscy myśliwi i nielegalny handel rogami nosorożców" już o godzinie 6 w niedzielę w TVN24+.

Czy macie czasem poczucie, że kochacie swoje dziecko tak bardzo, że was to przerasta? Czy, po wielu godzinach zabawy klockami, bywa, że macie już dość? A czy pamiętacie, kiedy ostatnio byliście na randce? I… czy wam też zdarzyło się zasnąć w kinie? W roli rodzica łatwo się zatracić i wypalić. O tym, dlaczego zdrowie psychiczne opiekunów jest ważne nie tylko dla dobra dziecka Karolina Bałuc i Maria Mikołajewska porozmawiają z Martą Chrościcką - psycholożką, terapeutką dziecięcą i rodzinną w trzecim odcinku podcastu "Mamy temat" o godzinie 7.

Anna Wilczyńska opowie o osobach z syndromem DDA w reportażu z cyklu "Depresja systemu". Materiał w TVN24+ o godzinie 7.

Codziennie chodzą do pracy, a potem i tak śpią w namiocie, samochodzie, czasem na podłodze w czyimś salonie, albo tułają się gdzie się da - opowiada o bezdomnych w USA Stephanie Land, autorka bestsellerowej książki "Sprzątaczka". Dlaczego coraz więcej osób w kraju marzeń musi udowadniać, że są wystarczająco biedne, by zasłużyć na pomoc? Tekst Joanny Rubin-Sobolewskiej na ten temat w niedzielę w TVN24+.

