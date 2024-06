Polscy kibole pobili współpracownika Nawalnego. Ekstradycji nie będzie

czytaj dalej

Nowy rząd ma prawo do reprezentowania swojej linii politycznej, wybrania swoich przedstawicieli, a prezydent ma obowiązek to uszanować. Prezydent nie może strajkować - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Paweł Kowal (KO), odnosząc się do sporu o ambasadorów.