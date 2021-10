Polscy biskupi w Watykanie. Wśród tematów dyskusji problem molestowania przez duchownych

O wizycie polskich biskupów w Watykanie mówił w czasie konferencji prasowej arcybiskup Józef Górzyński. Jak mówił, rozmowy w watykańskich kongregacjach i dykasteriach dotyczą spraw zarządzania Kościołem. - Wszyscy jesteśmy otwarci na to i ciekawi, co Ojciec Święty powie. Czekamy na ten moment - dodał.

Od 4 października pierwsza grupa biskupów polskich z prowincji kościelnych warmińskiej, białostockiej, lubelskiej i przemyskiej łacińskiej odbywa wizytę ad limina apostolorum (do progów apostołów) w Stolicy Apostolskiej. We wtorek biskupi byli w Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Kongregacji ds. Biskupów i Kongregacji Nauki Wiary.

Audiencja u papież Franciszka dla pierwszej grupy biskupów z Polski przewidziana jest na piątek 8 października w godzinach przedpołudniowych. - Wszyscy jesteśmy otwarci na to i ciekawi, co Ojciec Święty, który z dużą otwartością prowadzi te spotkania z poszczególnymi episkopatami, powie. Czekamy na ten moment - powiedział abp Józef Górzyński.

Biskupi z Polski czekają na audiencję u papieża Franciszka VATICAN MEDIA/PAP/EPA

Abp Górzyński przyznał, że w ramach wizyty polscy biskupi odbywają wiele spotkań, a każde spotkanie prowadzone jest zwykle przez przewodniczącego danej kongregacji czy dykasterii. - Jednym z elementów wizyty ad limina jest coś, co nazywamy sprawozdawczością - mówił. Wyjaśnił, że jeszcze przed rozpoczęciem wizyty do każdej diecezji zostały wysłane pytania, na które biskupi wysłali do Watykanu odpowiedzi. To w oparciu o te odpowiedzi poszczególne kongregacje mogły przygotować się na spotkanie z ordynariuszami danej diecezji. Przewodniczący Komisji KEP ds. Misji bp Mazur zwrócił uwagę, że osoby pracujące w Kongregacjach i Radach patrzą na różne kwestie z perspektywy Kościoła uniwersalnego, powszechnego. Zaznaczył, że jednym z tematów w Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego była kwestia spadku powołań w Polsce. Przyznał, że różne są tego przyczyny, ale jak uczy papież Franciszek - "filarem odnowy życia zakonnego są: modlitwa, ubóstwo i cierpliwość". Hierarcha powiedział, że "zgromadzenia zakonne pełnią w Kościele w Polsce oraz na misjach olbrzymią rolę, za co wyrażamy im olbrzymią wdzięczność".

- Wśród podjętych tematów znalazły się między innymi: animacja misyjna, formacja misjonarzy, którzy w przyszłym roku po wręczeniu krzyży misyjnych zostaną posłani, wsparcie misjonarzy za pośrednictwem MIVA Polska czy Dzieła Pomocy Ad Gentes, także szeroka działalność Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce – wymieniał hierarcha. Przypomniał, że Polska ma ponad 1800 misjonarzy i misjonarek, nie licząc osób posługujących na Wschodzie i innych krajach.

Dyskusje na temat pedofilii w Kościele katolickim

Biskupi pytani byli o opublikowany we Francji raport niezależnej komisji na temat pedofilii. - Podczas rozmów w poszczególnych kongregacjach temat nadużyć seksualnych przez duchownych przewijał się, ale żadne szczegółowe informacje nie były podawane - powiedział abp Górzyński. - Pojawiał się jako jeden z tych, które są do podjęcia na różnych poziomach - zaznaczył.

Francuska komisja ds. pedofilii przedstawiła raport Reuters

Zwrócił uwagę, że został on podjęty między innymi w czasie wizyty w Kongregacji ds. Duchowieństwa w kontekście wprowadzania w Polsce dokumentu "Dar powołania do kapłaństwa. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis" zawierającego zasady formacji prezbiterów w Kościele katolickim. Adaptacją watykańskiego dokumentu jest w Polsce "Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia", który wszedł życie 1 października. - Myślę, że mamy już za sobą dyskusję jakichś rozważań o charakterze ideowym, czyli, że trzeba coś zrobić. Dziś jesteśmy na etapie pewnych konkretów, czyli to, co zostało już wypracowane przez różne Episkopaty, także i nasz, jako pewien program działania, teraz staramy się, żeby był on sumiennie wprowadzony - powiedział abp Górzyński.

Ewangelizacja i przeciwdziałanie kryzysowi wiary

Zapytany o to, czy w rozmowach pojawia się temat ewangelizacji i przeciwdziałania kryzysowi wiary ordynariusz warmiński odpowiedział, że ten temat pojawiał się wielokrotnie w czasie spotkań w Kongregacji ds. Nowej Ewangelizacji.

- To, co jest mocno podkreślane, to to, że musimy szukać nowych sposobów. To nie jest oczywiście żadna nowa myśl, tylko znowu wyzwanie praktyczne - musimy przejść do pewnych konkretnych działań - zaznaczył.

Autor:asty/kab

Źródło: PAP