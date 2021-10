Polscy biskupi w Watykanie. Pierwsza grupa odbyła audiencję u papieża Franciszka 

Pierwsza grupa biskupów z Polski odbyła w piątek w Watykanie audiencję u papieża Franciszka. Jednymi z tematów rozmowy były sprawa molestowania i sytuacja na wschodniej granicy Polski. Po jej zakończeniu na konferencji prasowej biskup pomocniczy diecezji ełckiej Adrian Galbas powiedział, że "można było usłyszeć przed tą wizytą ad limina, że biskupi są wezwani do papieża na 'dywanik'". - Jeżeli tak miałby wyglądać "dywanik", to życzę każdemu takich wezwań - podsumował.

Od 4 października pierwsza grupa biskupów polskich z prowincji kościelnych warmińskiej, białostockiej, lubelskiej i przemyskiej łacińskiej odbywa wizytę ad limina apostolorum (do progów apostołów) w Stolicy Apostolskiej. We wtorek biskupi byli w Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Kongregacji ds. Biskupów i Kongregacji Nauki Wiary.

Bp Galbas powiedział, że "można było usłyszeć przed tą wizytą ad limina, że biskupi są wezwani do papieża na 'dywanik'". - Jeżeli tak miałby wyglądać "dywanik", to życzę każdemu takich wezwań. To spotkanie nie miało nic wspólnego z atmosferą "dywanika" czy jakiegoś karnego spotkania - mówił.