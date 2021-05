"Serce rośnie, jak w jakiejkolwiek dziedzinie Polacy sięgają szczytów". A ci dopiero skończyli podstawówkę

To nie jest rozwiązanie science-fiction, ale rozwiązanie, które możemy realnie zrobić - mówi 14-letni Kajetan Koryl, współautor projektu bazy na Księżycu. On, jego koleżanki i koledzy właśnie piszą egzaminy ósmoklasisty, ale już zapisali się na kartach historii konkursu Europejskiej Agencji Kosmicznej. - Zawsze serce rośnie, jak w jakiejkolwiek dziedzinie Polacy sięgają szczytów, szczególnie tacy młodzi - przyznaje opiekun grupy Piotr Dziawa.

W konkursie na projekt bazy na Księżycu wystartowali uczniowie z 53 krajów świata, ponad cztery tysiące osób. Nastolatkowie z Warszawy: Blanka Dziawa, Kajetan Koryl i Mikołaj Bajerski w swojej kategorii nie mieli sobie równych. - Gdybyśmy na Księżyc do naszej bazy przywieźli plastik, w którym na przykład byłaby zapakowana żywność, to mieliśmy specjalny moduł z warsztatem w którym moglibyśmy przetworzyć ten plastik - wyjaśnia Kajetan Koryl.

"Pomysły ciekawe i możliwe do wykonania"

Uczniowie zaprojektowali bazę dla pięciu astronautów. Zadbali o każdy szczegół, by życie na Księżycu było wygodne. - Ich pomysły są nie tylko bardzo ciekawe, ale też możliwe do wykonania na Księżycu, a to też był jeden z podstawowych, kluczowych elementów przy ocenie - zwraca uwagę koordynatorka Moon Camp Challenge w Polsce Justyna Średzińska.