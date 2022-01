Zostawił odciski palców w piwnicach, do których się włamywał. Cztery lata później usłyszał zarzuty

28-latkowi przedstawiono pięć zarzutów kradzieży z włamaniem, do których doszło w 2018 roku w Polkowicach na Dolnym Śląsku. Mężczyźnie pobrano odciski palców, po tym jak trafił do aresztu śledczego w związku z inną sprawą. Wtedy okazało się, że jego ślady daktyloskopijne figurują już w policyjnej bazie danych i są powiązane z przestępstwami sprzed czterech lat.

Polkowiccy policjanci w 2018 roku zajmowali się sprawami włamań do piwnic przy ulicy Moniuszki. Z pomieszczeń zniknęły wówczas m.in. narzędzia należące do mieszkańców. Przez kilka lat sprawca pozostawał nieuchwytny.

Wówczas wprowadzenie zabezpieczonych odbitek palców do systemu AFIS (Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej), nie wniosło do sprawy nic nowego. A kolejne wykonywane czynności nie pozwoliły schwytać złodzieja.

Zarzuty po czterech latach

- Do sprawy wrócono kilka dni temu, kiedy we wspomnianym systemie AFIS pojawiły się te same wzory odcisków. Obecna analiza nie pozostawiła wątpliwości, że należą one do 28-latka, który aktualnie przebywa w celi Aresztu Śledczego w Piławie Dolnej na Dolnym Śląsku - przekazał policjant.