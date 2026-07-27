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Polska

Prokuratura wszczęła śledztwo w związku z zamachem w Berlinie, w którym zginęła Polka

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Wjechał w tłum w Berlinie - obława za sprawcą
Wewiór: kobieta, która zginęła w ataku w Berlinie to Polka
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Kobieta, która zginęła w sobotnim ataku na tłum ludzi w Berlinie, to obywatelka Polski. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo. Władze niemieckie przekazały wcześniej, że domniemany sprawca ataku został zastrzelony.

Prokurator z mazowieckiego wydziału Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej wszczął w poniedziałek śledztwo w sprawie zamachu terrorystycznego, podczas którego dokonano zabójstwa polskiej obywatelki

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, jest to czyn z artykułu 118a Kodeksu karnego. Jest to zbrodnia zagrożona karą dożywotniego pozbawienia wolności.

21-latek wjechał furgonetką w ludzi

W sobotę wieczorem 21-letni Niemiec pochodzenia libańskiego, sympatyk tzw. Państwa Islamskiego (IS), wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku Tiergarten, nieopodal którego odbywała się Parada Równości. Zginęła jedna osoba - obywatelka Polski - a 29 zostało rannych.

W niedzielę podejrzanego zastrzelono podczas policyjnej obławy na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau na zachodzie miasta.

Burmistrz Berlina Kai Wegner przekazał w poniedziałek, że Polka przebywała w niemieckiej stolicy wraz ze swoją córką.

Źródło: PAP
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Tagi:
ProkuraturaProkuratura KrajowaZabójstwoTerroryzmNiemcyPaństwo IslamskieBerlinPrzestępstwa
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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