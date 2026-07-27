Prokuratura wszczęła śledztwo w związku z zamachem w Berlinie, w którym zginęła Polka
Prokurator z mazowieckiego wydziału Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej wszczął w poniedziałek śledztwo w sprawie zamachu terrorystycznego, podczas którego dokonano zabójstwa polskiej obywatelki
Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, jest to czyn z artykułu 118a Kodeksu karnego. Jest to zbrodnia zagrożona karą dożywotniego pozbawienia wolności.
21-latek wjechał furgonetką w ludzi
W sobotę wieczorem 21-letni Niemiec pochodzenia libańskiego, sympatyk tzw. Państwa Islamskiego (IS), wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku Tiergarten, nieopodal którego odbywała się Parada Równości. Zginęła jedna osoba - obywatelka Polski - a 29 zostało rannych.
W niedzielę podejrzanego zastrzelono podczas policyjnej obławy na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau na zachodzie miasta.
Burmistrz Berlina Kai Wegner przekazał w poniedziałek, że Polka przebywała w niemieckiej stolicy wraz ze swoją córką.