Polska Prokuratura wszczęła śledztwo w związku z zamachem w Berlinie, w którym zginęła Polka Oprac. Filip Czerwiński |

Wewiór: kobieta, która zginęła w ataku w Berlinie to Polka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Prokurator z mazowieckiego wydziału Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej wszczął w poniedziałek śledztwo w sprawie zamachu terrorystycznego, podczas którego dokonano zabójstwa polskiej obywatelki

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, jest to czyn z artykułu 118a Kodeksu karnego. Jest to zbrodnia zagrożona karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokurator z mazowieckiego wydziału PZ PK wszczął dziś śledztwo w sprawie zamachu terrorystycznego, do którego doszło 25 lipca w Berlinie, podczas którego dokonano zabójstwa polskiej obywatelki (art. 118a k.k.).



Jest to zbrodnia zagrożona karą dożywotniego pozbawienia wolności. — Prokuratura (@PK_GOV_PL) July 27, 2026 Rozwiń

21-latek wjechał furgonetką w ludzi

W sobotę wieczorem 21-letni Niemiec pochodzenia libańskiego, sympatyk tzw. Państwa Islamskiego (IS), wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku Tiergarten, nieopodal którego odbywała się Parada Równości. Zginęła jedna osoba - obywatelka Polski - a 29 zostało rannych.

W niedzielę podejrzanego zastrzelono podczas policyjnej obławy na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau na zachodzie miasta.

Burmistrz Berlina Kai Wegner przekazał w poniedziałek, że Polka przebywała w niemieckiej stolicy wraz ze swoją córką.