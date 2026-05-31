Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ruch MON w sprawie chorej Polki w Pekinie

|
Klaudia Uciechowska
Klaudia Uciechowska
Źródło zdj. gł.: Archiwum prywatne
Znajdująca się w śpiączce Klaudia Uciechowska, która przebywa w szpitalu w Pekinie, zostanie przetransportowana do kraju specjalnym samolotem - poinformował w niedzielę wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. U 24-letniej kobiety zdiagnozowano rzadkie powikłanie potworniaka jajnika. Ojciec studentki przekazał w niedzielę tvn24.pl aktualne informacje o stanie córki.

Rodzice Klaudii Uciechowskiej prowadzą zbiórkę na portalu Siepomaga na leczenie i rehabilitację córki.

Szef MON napisał na platformie X, że samolot wystartuje do Chin w poniedziałek "wcześnie rano", a na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, by przebywająca w śpiączce w szpitalu w Pekinie Klaudia bezpiecznie dotarła do szpitala w Polsce.

Jak przekazał w niedzielę w rozmowie z tvn24.pl ojciec studentki Jacek Uciechowski, po córkę razem z zespołem medycznym w poniedziałek z Warszawy wyruszy również jej mama - Joanna Uciechowska. Lot z Pekinu do Polski jest zaplanowany na 4 czerwca. Bezpośrednio przed nim lekarze z naszego kraju mają jeszcze ponownie skonsultować się z Chińczykami, żeby upewnić się, że stan 24-latki pozwala na transport. Klaudią po powrocie do Polski mają się zająć lekarze z Wrocławia.

"Ta pomoc to nasz obowiązek. Dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie dni pracowali nad potrzebnymi zgodami oraz współpracowali z chińskimi lekarzami. Trzymajcie kciuki, aby wszystko się udało! Klaudia, czekamy na Ciebie" - dodał Kosiniak-Kamysz.

Początkowo rodzice Klaudii myśleli, że będą musieli samodzielnie pokryć koszt transportu medycznego ich córki do Polski. Zebrali na ten cel 675 tys. złotych. Teraz, jak potwierdził nam Jacek Uciechowski, dzięki pomocy rządu, te środki będą mogły zostać przeznaczone na pokrycie kosztów leczenia w Chinach nieobjętych ubezpieczeniem oraz na rehabilitację młodej kobiety, która będzie prowadzona już w Polsce. Jak podaje jej ojciec, szacunkowy koszt pobytu w specjalistycznej placówce rehabilitacyjnej to około 30 tys. złotych na miesiąc.

Uciechowscy zapłacili już 150 tys. złotych pierwszemu chińskiemu szpitalowi, w którym leczono ich córkę. Wiedzą, że to jeszcze nie wszystko i czekają na dalsze rozliczenia. Klaudia miała wykupione ubezpieczenie, jednak z limitem 400 tysięcy RMB (renminbi - oficjalna chińska waluta), czyli około 212 tysięcy złotych.

Polka w szpitalu Pekinie

Jak pisaliśmy wcześniej na tvn24.pl, 24-letnia Klaudia Uciechowska z Wałbrzycha wyjechała do Pekinu dwa lata temu. Realizowała trzeci rok studiów licencjackich z filologii chińskiej. Ubiegłego lata wróciła do Wrocławia, żeby obronić pracę dyplomową. Gdy dostała się na anglojęzyczne studia dziennikarskie w Chinach, spełniła swoje marzenie i wróciła do Azji.

W kwietniu Klaudia źle się poczuła i zemdlała, a potem dostała ataku psychotycznego. Po tym jak spędziła cztery dni na oddziale psychiatrycznym w Pekinie, stan 24-latki nagle się pogorszył - okazało się, że ma zapalenie płuc i jest niewydolna oddechowo. Przeniesiono ją do innego szpitala i dopiero tam rozpoczęto diagnostykę.

Wstępnie rozpoznano autoimmunologiczne zapalenie mózgu wywołane przez potworniaka jajnika. Jak wyjaśniała w maju w rozmowie z tvn24.pl dr n. med. Emilia Gąsiorowska, specjalistka ginekologii onkologicznej, takie komplikacje zdarzają się ekstremalnie rzadko.

Zmianę na jajniku Klaudii usunięto operacyjnie. Niestety, doszło do powikłań - u młodej pacjentki rozwinęło się ostre, rozlane zapalenie otrzewnej, a także niedrożność jelita i perforacja dwunastnicy. Od kilku tygodni dziewczyna jest nieprzytomna. Przebywa na oddziale intensywnej terapii, podłączona do respiratora. Rodzice Klaudii chcą, żeby ich córka kontynuowała leczenie w Polsce.

W niedzielę jej ojciec przekazał tvn24.pl, że stan ich córki pozostaje bez zmian. Niedawno u Klaudii stwierdzono zakrzepicę żył kończyn dolnych, która mogłaby doprowadzić do zagrażającej zatorowości płucnej. Aby temu zapobiec, pacjentce wykonano małoinwazyjny zabieg wszczepienia filtra do żyły głównej dolnej. Wszystko przebiegło pomyślnie.

24-latka poleciała do Chin spełniać marzenia. Od kilku tygodni leży nieprzytomna w szpitalu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

24-latka poleciała do Chin spełniać marzenia. Od kilku tygodni leży nieprzytomna w szpitalu

Zuzanna Kuffel
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
58 min
krwawe trofeum nosorozec
"Absolutnie przerażający widok". Tu kończy się polowanie
32 min
pc
"Przełom w leczeniu". Skorzystała z niego Serena Williams
Joanna Kryńska
37 min
shutterstock_2592230605
Trzy choroby, których boją się Polacy. A na co najczęściej umieramy?
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
ChinyWładysław Kosiniak-KamyszMinisterstwo Obrony NarodowejZdrowie kobietZdrowie
Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
pieniadze pln pit podatki shutterstock_2408059131
Masa podatników załapała się na wyższą stawkę. "System nie nadąża"
Łukasz Figielski
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Małe dziecko wpadło do stawu, reanimowali je rodzice
Kraków
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Taki będzie długi weekend
METEO
60-letni proboszcza został tymczasowo aresztowany
Prokuratura: zanim ksiądz podpalił bezdomnego, próbował go zabić w inny sposób
Tarczyn
Donald Trump
Artyści rezygnują, Trump zapowiedział, że sam wystąpi
Świat
Wołodymyr Zełenski
IRIS-T dotarł na Ukrainę. Apel Zełenskiego
Świat
Zalana droga N90 w Belgii
30 osób rannych podczas gradobicia i nieprzejezdne drogi
METEO
Dzieci zdemolowały klomby w Górze Kalwarii
"Rodzice są zajęci rozmową, a dzieci w tym czasie beztrosko demolują klomby"
WARSZAWA
Policja zatrzymała 48-letniego warszawskiego adwokata
Znany adwokat w areszcie. Informował o zamachach, chciał wrobić niewinne osoby
Robert Zieliński
FKA twigs podczas Montreux Jazz Festival (lipiec 2025)
Brytyjczycy ratują sytuację. Taki był Orange Warsaw Festival 2026
Tomasz-Marcin Wrona
Głośny huk i drżenie ziemi w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych
Dwa razy huknęło i zadrżała ziemia. Co się stało w USA
METEO
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Od poniedziałku nocny zakaz sprzedaży alkoholu w całej Warszawie
WARSZAWA
imageTitle
Polska gra z Ukrainą. Kadra Urbana otwiera nowy rozdział
RELACJA
Poseł PiS Marcin Porzucek przemawia na sali plenarnej Sejmu w Warszawie
Problemy posła PiS na lotnisku. Mamy jego komentarz
Polska
Burze, chmury, gwałtowna pogoda
Meteorologiczne lato zacznie się z przytupem. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
Ulewa, ulewy, deszcz
Ostrzeżenia IMGW w ośmiu województwach
METEO
imageTitle
Wróg Świątek urósł w siłę. To głównie z nim przegrała w Paryżu
EUROSPORT
hawana kuba shutterstock_2708972419
Wyłączyli główną elektrownię. Ponad połowa kraju nie ma prądu
BIZNES
Wypadek pod Siedlcami z udziałem karetki
Roztrzaskany ambulans. Cztery osoby w szpitalu
WARSZAWA
Kosiniak Bez Kitu
Ruch MON po decyzji Zełenskiego
Mikołaj Stępień
Wołodymyr Zełenski
Jednostka wojskowa imienia "bohaterów UPA". MSZ Ukrainy zabrało głos
Świat
1 godz 30 min
_smierc_na_morzu3
"Podróż VIP" zamieniła się w koszmar. "Nie mogłam uwierzyć, że dzieje się to w UE"
18-latek zaatakował 17-latka w tramwaju
Zaatakował nastolatka w tramwaju. Jest nagranie
Katowice
Szkody po nawałnicy w Balcarzowicach
Trąba powietrzna pozrywała dachy. Teraz trwa walka z czasem
METEO
imageTitle
Zepsute urodziny Świątek. Dostała lekcję w Paryżu
EUROSPORT
24 min
Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak
PremieraZnaleźliśmy informacje, które rozbrajają propagandę PiS
Czarno na białym
56 min
pc
"Daje możliwości, ale zabiera prywatność". Czy jesteśmy świadomi konsekwencji?
pap_20250814_1DY (1)
Będzie refleksja u prezydenta? "To były po prostu udawane dąsy"
Kamila Grenczyn
52-latek podejrzany o zlecenie zabójstwa ojca w 1999 r. trafił do aresztu
Jest podejrzany o zlecenie zabójstwa ojca. Po 27 latach usłyszał zarzuty
Radom
imageTitle
W takim składzie Polacy zagrają z Ukrainą
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica