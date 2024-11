Aż jedna trzecia najmłodszych kobiet nie chodzi do ginekologa - wynika z raportu "Polka u ginekologa". Może to mieć negatywne skutki dla ich zdrowia intymnego. W raporcie jest też analiza powodów takiego stanu rzeczy. Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.