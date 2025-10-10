Polityk PiS pokazuje niemieckie masło. LOT odpowiada

Bocheński o "walce z ideologizacją lewicową w polskiej szkole" Źródło: TVN24

Europoseł i wiceszef Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bocheński opublikował w serwisie X zdjęcie kostki masła, które otrzymał na pokładzie samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT. Na opakowaniu widniał napis po niemiecku "Deutsche Markenbutter", czyli "niemieckie masło najwyższej jakości".

"Za Tuska Polskie Linie Lotnicze podają niemieckie masło" - napisał Bocheński.

Za Tuska Polskie Linie Lotnicze podają niemieckie masło. pic.twitter.com/aEJYkr9Yv5 — Tobiasz Bocheński (@TABochenski) October 9, 2025 Rozwiń

O stanowisko wobec wpisu polityka PiS zapytaliśmy biuro prasowe PLL LOT, które potwierdziło, że masło pochodziło od firmy cateringowej z niemieckiego Frankfurtu. Jak przypomniano, korzystanie z usług cateringowych w portach docelowych jest powszechną praktyką wśród przewoźników lotniczych.

"PLL LOT jako narodowy przewoźnik wspiera polskich producentów, konsekwentnie sięgając po rodzime marki, których na naszych pokładach jest ponad sto" - zauważono w oświadczeniu.

"Ze względów logistycznych, podobnie jak zdecydowana większość linii lotniczych, korzystamy z usług cateringowych w wielu portach docelowych. Tak jest również w przypadku części rejsów europejskich - w tym przypadku posiłki na pokład zapewnia nam firma cateringowa z Frankfurtu. Jest to powszechna praktyka wśród lotniczych przewoźników" - zaznaczyło biuro prasowe LOT.

"Na wszystkich rejsach z Warszawy oferujemy masło od polskiego producenta" - zwrócono uwagę.

