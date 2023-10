Polityk PiS pochwalił się budową drogi. Inwestycja nie miała wsparcia budżetu państwa

Co warto zrobić w kampanii, gdy się kandyduje? Coś otworzyć i pochwalić się, że gdyby nie my, otwarcia by nie było. Nieważne, że to nie do końca prawda - liczy się wrażenie. Gorzej, gdy ktoś otwierającego zdemaskuje. Wtedy wrażenie jest, ale złe. Materiał magazynu "Polska i Świat".