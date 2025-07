Polityk PiS o potencjalnych koalicjantach. Wskazał "najtrudniejszego"

Marcin Horała o potencjalnych koalicjantach Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Marcin Horała, polityk PiS w "Rozmowie Piaseckiego" mówił o swoich marzeniach i planach wobec potencjalnej koalicji. Wskazał, które ugrupowanie byłoby "najtrudniejszym" koalicjantem. - Z tych wszystkich koalicjantów niewątpliwie najtrudniejszym byłaby Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, bo jest to partia, której poglądy w wielu sprawach budzą u mnie duże szersze oczy - powiedział Marcin Horała.

OGLĄDAJ: Prawoskręt Zobacz cały materiał

- Na przykład jak słyszę, że właściwie nie mamy żadnego problemu z Rosją, bo jest to kraj zasadniczo nam przyjazny i nie wysuwający żadnych roszczeń wobec Polski itd. - mówił o poglądach ugrupowania Grzegorza Brauna.

Marcin Horała Źródło: TVN24

Konfederacja jako koalicjant PiS?

Na pytanie, czy Konfederacja byłaby łatwiejsza, poseł PiS odpowiedział, że "tak". - Konfederacja niewątpliwie przeszła też pewną ewolucję. Stała się partią dużo poważniejszą niż kiedyś - ocenił.

Gdy Konrad Piasecki zauważył, że jeszcze do niedawna w Konfederacji był Grzegorz Braun, Horała odparł, że "Konfederacja bez Grzegorza Brauna podoba mi się bardziej niż z tą postacią wewnątrz".

"Werdykt wyborców"

Marcin Horała wskazał także, że istotne jest rozłożenie sił w potencjalnej koalicji, a wybór koalicjanta zależałby od wyniku wyborów. - Wolałbym, żeby PiS był silniejszy w koalicji niż słabszy. Więc gdyby był silniejszy na przykład z teoretycznie słabym PSL-em, to bym wolał taką koalicję niż z bardzo silną Konfederacją - ocenił.

- Na odwrót, gdyby Konfederacja była słaba, a PSL bardzo silny, to bym wolał ze słabą Konfederacją - dodał polityk PiS.

- To wyborcy rozstrzygając wybory decydują, jaką mają siłę i w związku z tym jak w tej hipotetycznej, teoretycznej koalicji, jakie mają znaczenie - powiedział. Dodał także, że "scenariusz bazowy, do którego każda partia dąży, w tym i PiS, to samodzielna większość".

Praca w kancelarii prezydenta

Marcin Horała nie odpowiadał wprost na pytania dotyczące tego, czy otrzymał propozycję pracy w Pałacu Prezydenckim. - Nie potwierdzam ani nie zaprzeczam - mówił.

- Jeżeli dostałem lub nie dostałem, to były to rozmowy w cztery oczy z prezydentem elektem, do których nie mam upoważnienia, żeby je publicznie przedstawiać - dodał.

- Jestem wśród osób niewątpliwie rozważanych jako osoby pracujące w kancelarii prezydenta - przyznał ostatecznie poseł PiS.

Marcin Horała powiedział, że w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego i w obszarze spraw międzynarodowych "są osoby dużo bardziej doświadczone i z dużo lepszym portfolio". - Z pozostałych funkcji to myślę, że dałbym radę - ocenił. Dodał, że prezydent co do swoich współpracowników zdecyduje "przed 6 sierpnia niewątpliwie".

Dowiedz się więcej: Przyszły szef BBN na razie bez dostępu do tajemnic kraju i NATO

Poseł PiS powiedział, że byłoby mu bardzo trudno zrezygnować z pracy posła, ale, jak wskazał, "gdyby taka była potrzeba i taka była decyzja, to prezydentowi się nie odmawia".

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo