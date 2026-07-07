Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ociepa: czasem trzeba odmawiać Amerykanom, nauczmy się tego

|
Fakty po Faktach
Ociepa: czasem trzeba odmawiać Amerykanom, nauczmy się tego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Były wiceszef MON Marcin Ociepa z PiS powiedział w "Faktach po Faktach", że przekazanie Ukrainie rakiet do systemu Patriot było błędem. Na uwagę, że decyzję tę podjęto na prośbę USA i sojuszników NATO, powiedział, że "czasem trzeba odmawiać". Polityk KO Paweł Bliźniuk ocenił, że niektóre wypowiedzi opozycji o zdradzie, przekraczają "wszelkie granice dobrego smaku i debaty publicznej".

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, w reakcji na krytykowane przez opozycję przekazanie Ukrainie pocisków PAC-3 MSE, zaprezentował w poniedziałek na konferencji prasowej dane w sprawie donacji dla Kijowa w latach 2022-2026. Zwrócił przy tym uwagę, że przekazana liczba pocisków "stanowi margines naszych zdolności i w ocenie nie tylko Sztabu Generalnego, ale głównodowodzącego armii amerykańskiej i sojuszniczej w Europie nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski".

Były wiceminister obrony Marcin Ociepa z Prawa i Sprawiedliwości zapytany w "Faktach po Faktach" w TVN24, czy błędem było przekazanie Ukrainie rakiet na prośbę Amerykanów, NATO i za zgodą Sztabu Generalnego, stwierdził: - Chciałbym w tej sprawie wysłuchać szczegółowej informacji rządu na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu, żeby odpowiedzieć kategorycznie. Intuicyjnie to jest błąd.

Wyjaśnił, że uważa tak, "ze względu na ograniczone zasoby rakiet Patriot, którymi dysponuje Polska". - Każda liczba, każda przekazana rakieta znacząco procentowo uszczupla nasz zasób - dodał były wiceminister obrony.

Na uwagę prowadzącej program Katarzyny Kolendy-Zaleskiej, że po przekazaniu rakiet są gwarancje NATO, Ociepa ocenił: - Nie ma takiego czegoś.

- Mamy trzy filary naszego bezpieczeństwa. To są własne siły zbrojne, sojusze międzynarodowe na czele z NATO i odporność naszego społeczeństwa. Ja mam prośbę, żeby polscy politycy nie oglądali się dookoła. Mamy inną rolę do odegrania niż Amerykanie, inną niż Niemcy. Mamy dziś podstawowe zadanie tak wspierać Ukrainę, żeby nie ograniczać własnych zasobów obronnych, żeby rosyjskiej agresji nie przekierowywać na inny odcinek - powiedział.

Ociepa: mamy inną rolę do odegrania niż Amerykanie, inną niż Niemcy
Źródło: TVN24

Ociepa: czasem trzeba odmawiać Amerykanom, nauczmy się tego

- Musimy mieć świadomość tego, że każde państwo ma swoje interesy i także swoją percepcję rzeczywistości, swoją perspektywę, którą naznacza przede wszystkim odległość geograficzna - mówił dalej Ociepa.

Polityk PiS podkreślił, że "to nie jest tak, że Polska będzie odpowiadała na wszystkie potrzeby i prośby Amerykanów". - Czasem trzeba odmawiać Amerykanom, nauczmy się tego. Czasem trzeba odmawiać Niemcom, czasem trzeba odmawiać Ukraińcom, ponieważ trzeba się kierować zawsze polskim interesem narodowym - wspomniał.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Tomczyk: albo pomagamy Ukrainie, albo pomagamy Rosji

Były minister zakończył, że "w polskim interesie narodowym jest to, żeby Ukraina się obroniła, ale upadek Polski, osłabienie polskiej obrony przeciwlotniczej nie jest także w interesie samej Ukrainy".

Polityk KO o dezinformacji i "idiotach w opozycji"

Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej ocenił natomiast, że Ociepa "szerzy teraz dezinformację". - Z jednej strony mówi pan, że nie ma pełnej wiedzy na temat tego, ile rakiet zostało przekazanych, a mówi pan o upadku polskiej obrony przeciwlotniczej - zauważył.

- Mieliśmy test tej obrony, kiedy nadleciały rosyjskie drony i wtedy systemy nie tylko polskie, ale też holenderskie, sojusznicze lotnictwo zostało podniesione. Była reakcja całego sojuszu. Również te decyzje zapadają w pewnym systemie, przecież nie jesteśmy tutaj samotną wyspą - powiedział polityk.

Bliźniuk przypomniał, że "decyzje są konsultowane z dowództwem NATO, z Amerykanami i sojusznikami w Europie". - Nie jako jedyny kraj dokonaliśmy tej donacji - zwrócił uwagę. Dodał, że dyskusja toczy się "w przededniu szczytu NATO w Ankarze, który z punktu widzenia Polski jest bardzo ważny, bo mówimy o obecności wojsk amerykańskich w Europie, w Polsce i zacieśnieniu współpracy w tym wymiarze".

- Słuchając niektórych wypowiedzi (opozycji) o zdradzie, przekracza to wszelkie granice dobrego smaku i debaty publicznej. Potrzebujemy patriotów, a nie idiotów w opozycji, którzy potrafią rzucać kalumniami na ważne decyzje - podsumował.

Bliźniuk: potrzebujemy patriotów, a nie idiotów w opozycji, którzy rzucają kalumniami na ważne decyzje
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: Szef MON ujawnił dane w sprawie donacji dla Ukrainy. "Pomoc Ukrainie jest zobowiązaniem NATO"
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
23 min
pc
Dorota Wellman: nagle jakby ktoś wrzątkiem mnie oblał
Adrianna Otręba
35 min
pc
Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"
Joanna Kryńska
Tagi:
Fakty po FaktachPrawo i SprawiedliwośćKoalicja ObywatelskaWojsko PolskieUSAWładysław Kosiniak-KamyszWojna w Ukrainie
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Pożegnali Amerykanów. "To futbol, nie soccer"
EUROSPORT
Donald Trump, Giorgia Meloni
Spotkają się "twarzą w twarz". Trump urządzi w Ankarze kolejną "scenę"?
Świat
USA - Belgia
Mecz w cieniu skandalu, grad goli. Podsumowujemy mundialową noc
EUROSPORT
upał, Włochy, dzieci, rodzice
Rezygnują z wakacji w Polsce. "Widzimy wyraźną zmianę preferencji"
BIZNES
Wiatr, parasol
Burze i wichury. IMGW wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia
METEO
Mette-Marit po przeszczepie płuc
Pierwsze zdjęcia księżnej po przeszczepie płuc
Świat
imageTitle
Trzy mundiale i koniec. Trzęsienie w Meksyku
EUROSPORT
imageTitle
Wykorzystają precedens? Media: rozważają odwołanie od czerwonej kartki
EUROSPORT
Monika Kobyłka zaginęła w 2012 roku, wciąż jest poszukiwana
"Miała wrócić o 23, ale nie wróciła". Moniki nie ma od 14 lat
Alicja Glinianowicz
W Ankarze odbędzie się szczyt NATO
Taka jest polska delegacja na szczycie NATO w Ankarze
Polska
Premier Hiszpanii Pedro Sanchez
Politycy podejrzewani o korupcję. Śledztwem objętych już ponad 100 osób
Świat
imageTitle
Portugalczycy krytykują trenera i Ronaldo. Szykują się zmiany
EUROSPORT
lekarz pacjent gabinet shutterstock_2759823821
"To zjawisko musi zniknąć". Kończy się ultimatum premiera
Anna Wilczyńska
imageTitle
Gra niewarta świeczki. Balogun zawiódł jak jego koledzy
EUROSPORT
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz
Donacje dla Ukrainy, rozmowa Trumpa z szefem FIFA, awaryjne lądowanie
TO WARTO WIEDZIEĆ
imageTitle
Katastrofalny błąd. Wymowna reakcja bramkarza
EUROSPORT
USA - Belgia
Popis Belgów. Mundial już bez wszystkich gospodarzy
EUROSPORT
imageTitle
Najdłużej niepokonany bramkarz w historii mundialu. Hiszpan śrubuje rekord
EUROSPORT
imageTitle
Cristiano Ronaldo: odchodzę z czystym sumieniem
EUROSPORT
imageTitle
Łzy Ronaldo. Nie spełni wielkiego marzenia
Najnowsze
GettyImages-2284393932
Zabójczy cios w doliczonym czasie. Hiszpania w ćwierćfinale
EUROSPORT
Cristiano Ronaldo Portugalia
Hiszpania pokonała Portugalię w 1/8 finału
EUROSPORT
imageTitle
"Obalić Infantino". Uderzenie w szefa FIFA
EUROSPORT
Stacja paliw, Rosja
Rosja pogrążona w kryzysie paliwowym. "Ich rafinerie po prostu płoną"
BIZNES
Wietrzna noc
Idą wichury. Tu ma wiać najsilniej
METEO
kuba hawana shutterstock_2776036335_1
Kraj pogrążony w ciemności. "To, co dzieje się wobec naszego narodu, to ludobójstwo"
BIZNES
Katania, Sycylia, Włochy
Wulkan uziemił pasażerów. Zawieszono loty
BIZNES
Cezary Tomczyk
Tomczyk przypomniał wpis Błaszczaka. "Hipokryzja to mało powiedziane"
Kropka nad i
Szef polskiej dyplomacji o ultimatum Rosji wobec akcesji Ukrainy do NATO (zdj. ilustracyjne)
"Tu się powinno krzyczeć". Profesor Wróbel: ustawa powinna zostać natychmiast zakwestionowana
FAKTY PO FAKTACH
Po ulewach w Chinach zawaliła się ściana zbiornika retencyjnego
Uszkodzony zbiornik, dwie ofiary. Burza tropikalna zbiera żniwo
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica