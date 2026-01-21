Logo strona główna
Polska

Polityk koalicji i poseł PiS zgodni w jednej kwestii. "Wyjątkowo rozsądny głos"

Fakty po Faktach
Stefaniak o ewentualnym wejściu do Rady Pokoju: możemy wypracować wspólne stanowisko najlepsze dla Polski
Źródło: TVN24
Jesteśmy na takim etapie, że możemy się wstrzymać i wspólnie wypracować stanowisko, które doprowadzi do najlepszego rozwiązania dla Polski - ocenił w "Faktach po Faktach" Jakub Stefaniak z PSL, odpowiadając na pytanie, czy powinniśmy dołączyć do Rady Pokoju Donalda Trumpa. Zgodził się z nim Szymon Szynkowski vel Sęk z PiS, który powiedział, że nie powinniśmy podejmować "pochopnych decyzji".

Na marginesie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Po rozmowie Nawrocki opublikował lakoniczny wpis i wspólne zdjęcie polityków. Amerykański prezydent zaprosił Nawrockiego do udziału w pracach tworzonej przez niego Rady Pokoju i w środowy wieczór nie było pewne, czy ten temat został poruszony podczas ich spotkania.

W "Faktach po Faktach" w TVN24 zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak (Polskie Stronnictwo Ludowe) i Szymon Szynkowski vel Sęk, były minister ds. Unii Europejskiej, były szef MSZ w trzecim, dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego, obecny poseł (PiS) dyskutowali, jaka powinna być polska odpowiedź na zaproszenie.

Stefaniak: musimy pilnować polskiej racji stanu

Stefaniak podkreślił, że sprawy bezpieczeństwa, które mogły zostać poruszone podczas rozmowy prezydentów, "są na tyle poważne, że nie ma miejsca na to, żeby rzucać na wiatr deklaracje bez wcześniejszych konsultacji i ustaleń".

- Musimy pilnować polskiej racji stanu. Bez względu na to, czy lubimy pana prezydenta Trumpa, czy nie, trzeba pamiętać o tym, że Stany Zjednoczone są, były i będą sojusznikiem Polski. Uważam, że bez względu na to, czy ktoś jest w opozycji, czy jest elementem koalicji rządzącej, powinien o tym pamiętać - kontynuował.

Co wiadomo o Radzie Pokoju
Jego zdaniem "czasami warto chwilę poczekać, wziąć trzy głębokie wdechy, zanim podejmie się decyzję".

- Poczekajmy chwilę. W tej sprawie jesteśmy na takim etapie relacji rząd-prezydent, że możemy się wstrzymać i wspólnie wypracować stanowisko, które doprowadzi nas do najlepszego rozwiązania dla Polski - stwierdził Stefaniak.

Stefaniak o ewentualnym wejściu do Rady Pokoju: możemy wypracować wspólne stanowisko najlepsze dla Polski
Źródło: TVN24

"Muszę się zgodzić, mimo że się różnimy w wielu sprawach"

W odniesieniu do wypowiedzi przedmówcy Szynkowski vel Sęk ocenił, że był to "wyjątkowo rozsądny głos".

- Mimo że się różnimy w wielu sprawach politycznie, to muszę się zgodzić, że nie należy podejmować pochopnych decyzji w tej sprawie. Należy (...) zobaczyć, kto inny deklaruje się uczestnictwo w tej organizacji międzynarodowej, rozważyć różne argumenty za i przeciw i dać sobie też czas na konsultacje z rządem - dodał.

Szynkowski vel Sęk o ewentualnym dołączeniu do Rady Pokoju: nie należy podejmować pochopnych decyzji
Źródło: TVN24

W jego ocenie trzeba także "zastanowić się, czy określona decyzja nie wiąże się z konsekwencjami".

"Specyficzna retoryka" Trumpa w sprawie Grenlandii

Goście programu byli również zgodni co do tego, że Donald Trump posługuje się "specyficzną" retoryką, kiedy wysuwa roszczenia wobec Grenlandii. Amerykański prezydent zapewnił podczas swojego środowego przemówienia w Davos, że nie użyje siły, aby pozyskać formalnie należącą do Danii wyspę.

Trump: jacy głupi byliśmy, że to zrobiliśmy

Trump: jacy głupi byliśmy, że to zrobiliśmy

Świat
Długa przemowa Trumpa w skrócie

Długa przemowa Trumpa w skrócie

Świat

- Nie widzę istotnych argumentów przemawiających za tym, żebyśmy w tej sprawie znowu wyrywali się do przodu z deklaracjami - powiedział poseł PiS. Podkreślił, że z drugiej strony "mamy do czynienia z dość sztywnym stanowiskiem Danii, naszego bliskiego sojusznika", a "część krajów europejskich zdecydowała wyrwać w tej sprawie do głosu".

Poseł PiS zadał retoryczne pytanie, czy swoją postawą te państwa "zwiększyły swoje znaczenie i prestiż". - Mam daleko idące wątpliwości. To dla nas powinna być wskazówka, czy my powinniśmy szybko w tej sprawie zabierać głos - ocenił.

