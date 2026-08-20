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Polska

Politycy z koalicji i opozycji komentują projekt zmian w podatkach. "Pomruki", "cios w splot słoneczny"

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Pit Podatek Podatki rozliczenia
Donald Tusk: podwyższymy próg podatkowy z 120 tys. zł do 130 tys. zł
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Jestem spokojny o to, że koalicja na końcu wypracuje wspólne stanowisko i będzie się go trzymać - powiedział Jakub Stefaniak z kancelarii premiera. Pytany był o to, czy wewnątrz ekipy rządzącej będzie zgoda co do zaproponowanych zmian w podatkach. Zdaniem Mateusza Morawieckiego reformy to "cios w splot słoneczny". Poseł PiS przekazał z kolei, że jego partia ma własne projekty w tej sprawie.

W środę premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański zapowiedzieli reformę systemu podatkowego w Polsce. Uwzględnia ona między innymi zmiany w rozliczeniu ryczałtowym, podwyższenie progu podatku dochodowego ze 120 tysięcy złotych do 130 tysięcy złotych, a także wprowadzenie nowego progu: 24 procent podatku dla tych, którzy osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy złotych.

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Proponowane zmiany komentowali politycy koalicji rządowej i opozycji.

Stefaniak: jeżeli ktoś nie głosuje za projektem rządowym, jest w opozycji

Jakub Stefaniak (PSL) z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów deklarował, że jego partia poprze rządowy projekt. Pytano go, czy tak samo poprą go pozostali członkowie koalicji.

- Projekt rządowy ma to do siebie, że koalicjanci tworzący rząd zazwyczaj są za (…). Jeżeli ktoś nie głosuje za projektem rządowym, to nie jest w koalicji, tylko w opozycji - odparł.

Był dopytywany, czy nie boi się o ewentualne "weto" wewnątrz rządu. - Jestem spokojny o to, że koalicja, która dzisiaj jest tworzona przez partie prodemokratyczne, jest na tyle odpowiedzialna, że może dyskutować, może wymieniać argumenty, ścierać się na poglądy, ale na końcu wypracuje wspólne stanowisko i tego stanowiska będzie się trzymać - mówił Stefaniak.

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Jakub Stefaniak o zmianach w podatkach: jeżeli ktoś nie głosuje za projektem rządowym, to nie jest w koalicji
Źródło: TVN24

Morawiecki: cios w splot słoneczny polskiego biznesu

Przewodniczący klubu Rozwój Plus i były premier rządu PiS Mateusz Morawiecki na czwartkowej konferencji prasowej skrytykował propozycje reform podatkowych rządu, określając je jako "uderzenie w polski biznes".

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Morawiecki o zmianach w podatkach: cios w splot słoneczny polskiego biznesu
Źródło: TVN24

Morawiecki skrytykował między innymi propozycję ograniczenia rozliczenia ryczałtowego z 2 milionów do 0,25 mln euro rocznie. Wyliczał, co jego zdaniem wiąże się z takim rozwiązaniem. - Spadek zaufania do państwa, spadek dochodów polskiej klasy średniej, uderzenie w polskie zakłady produkcyjne. (…) Tam, gdzie się rozwijał ten biznes, został brutalnie uderzony, skrzydła podcięte w bardzo brutalny sposób - mówił Morawiecki, dodając, że jest to "cios w splot słoneczny polskiego biznesu".

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Czy opozycja poprze zmiany w podatkach? Ciecióra: mamy swoje projekty

Poseł PiS Krzysztof Ciecióra mówił w rozmowie z dziennikarzem TVN24 Bartłomiejem Ślakiem, że jest zdziwiony nową propozycją. - Premier Donald Tusk i pan minister Domański po prostu się wystawili na powszechną krytykę i wydaje się, że całkiem słuszną - ocenił.

Był pytany, czy jego obóz będzie zgłaszał poprawki do proponowanych zmian. - Mamy swoje projekty. Projekty, które złożył Przemysław Czarnek. One są w Sejmie. Nie są procedowane. To po pierwsze. Po drugie są projekty prezydenta Karola Nawrockiego, które również zostały zamrożone tutaj, w Sejmie, więc jest materiał do dyskusji - mówił.

Dziennikarz TVN24 dopytywał go też, czy PiS zagłosuje przeciw rządowemu projektowi, jeśli ten okaże się ostatecznym. - Zobaczymy, zobaczymy. Zawsze diabeł tkwi w szczegółach - odparł Ciecióra.

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Czy PiS zagłosuje za zmianami w podatkach? Ciecióra: zobaczymy

Konwiński: z pałacu prezydenckiego płyną pomruki niezadowolenia

Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński skomentował z kolei doniesienia, że proponowanym zmianom może sprzeciwiać się prezydent Karol Nawrocki. "Z prezydenckiego pałacu płyną pomruki niezadowolenia z obniżki podatków dla 3,5 mln Polaków. SAFE, weto wobec niższych cen paliwa to nie były przypadki" - czytamy we wpisie na X.

"Z prezydenckiego pałacu płyną pomruki niezadowolenia z obniżki podatków dla 3,5 mln Polaków. SAFE, weto wobec niższych cen paliwa to nie były przypadki" - czytamy we wpisie na X.

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"To norma Nawrockiego. Im gorzej Polakom, tym lepiej dla prezydenta. A miało być: po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy" - dodał.

Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
PodatkiDonald TuskAndrzej DomańskiPITMateusz Morawiecki
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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