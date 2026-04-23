Polska Wspominają posła Litewkę. "Miłośnik ludzi, zwierząt i ponad wszystko - niesienia pomocy"

Łukasz Litewka nie żyje

Łukasz Litewka zginął w czwartek wypadku drogowym. Poseł Lewicy został potrącony przez samochód, gdy jechał na rowerze. Miał 36 lat.

Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, do wypadku doszło około godziny 13.20 w Dąbrowie Górniczej na ulicy Kazimierzowskiej. 57-letni kierujący samochodem, najprawdopodobniej w wyniku zaśnięcia za kierownicą, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z rowerzystą.

Litewkę wspominają jego współpracownicy, a także działacze wszystkich stron politycznych.

Czarzasty: poseł, przyjaciel. Cześć jego pamięci

"Poseł. Przyjaciel. Cześć Jego Pamięci" - napisał w serwisie X marszałek Sejmu i przewodniczący Lewicy Włodzimierz Czarzasty. "Moje myśli są teraz z rodziną Łukasza" - dodał.

— Włodzimierz Czarzasty 📚📖 (@wlodekczarzasty) April 23, 2026

Gawkowski: przyjaciel, społecznik, dobry człowiek

Zmarłego posła wspominał też wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. "Ogromny żal i smutek! Łukasz na zawsze pozostanie w mojej pamięci, jako przyjaciel, społecznik, dobry człowiek" napisał Gawkowski.

Dziemianowicz-Bąk: miłośnik ludzi, zwierząt i niesienia pomocy

"Łukaszu... aż ciężko w to uwierzyć" - przyznała ministra pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz Bąk. "Działacz społeczny, miłośnik ludzi, zwierząt i ponad wszystko - niesienia pomocy. Dobry człowiek, poseł, kolega" - wspomniała ministra.

Cieszyński: opatentował własny model niesienia dobra

"Łukasz Litewka był wyjątkową osobą. Opatentował swój własny, wyjątkowy, model niesienia dobra" - wspominał poseł PiS Janusz Cieszyński. "Zawsze uśmiechnięty, a przy tym zafrasowany, że zwraca się do niego więcej osób potrzebujących, niż on jest w stanie wesprzeć" - dodał.

Hołownia: pomagał stać się choć trochę lepszymi ludźmi

Swoimi wspomnieniami podzielił się także wicemarszałek Sejmu z Polski 2050 Szymon Hołownia. "W ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia prowadziłem punkt, w czasie którego zabierał głos, nie mogę uwierzyć, że po raz ostatni" - przyznał Hołownia."

"Zostawił po sobie tyle dobra, tyle łez zamienił w radość, spokój, nadzieję. Tylu z nas, wspierających jego zbiórki, pomagał stać się choć trochę lepszymi ludźmi" - czytamy we wpisie wicemarszałka.

Czarnek: człowiek pełen energii i zaangażowania

Poseł PiS Przemysław Czarnek przyznał, że Litewka był człowiekiem "młodym, pełnym energii i zaangażowania, który - niezależnie od politycznych różnic - potrafił dostrzegać ludzkie problemy i nieść pomoc tam, gdzie była ona najbardziej potrzebna". Podkreślił, że pozostanie w pamięciu jako wrażliwy na krzywdę innych społecznik.

OGLĄDAJ: "Świat bez niego będzie gorszy". Wspominamy posła Łukasza Litewkę