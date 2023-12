Politycy PiS w siedzibie PAP "do wtedy, do kiedy będzie trzeba". W nocy był tam Jarosław Kaczyński

W budynku Polskiej Agencji Prasowej w ramach interwencji poselskiej przebywają posłowie Prawa i Sprawiedliwości. W nocy był tam między innymi Jarosław Kaczyński. Nowy szef PAP Marek Błoński potwierdził, że nadal trwa akcja utrudniania pracy nowym władzom. Zapowiedział, że trzeba bardzo szybko skierować pracę redakcji "na właściwe tory".

Przed siedzibą Polskiej Agencji Prasowej w czwartek wieczorem protestowało kilkanaście osób, a wewnątrz budynku znaleźli się politycy Prawa i Sprawiedliwości. Sytuacji przyglądał się reporter TVN24 Michał Gołębiowski.

W środku przebywali tacy politycy jak Piotr Gliński, Dariusz Matecki, Przemysław Czarnek, Olga Semeniuk-Patkowska, Paweł Jabłoński, Radosław Fogiel, Szymon Szynkowski vel Sęk, Łukasz Schreiber i Mariusz Gosek. W nocy w siedzibie PAP obecny był też prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Nowy szef PAP Marek Błoński nie mógł wejść do swojego gabinetu, ponieważ był blokowany przez polityków.

Marek Błoński nie ma dostępu do gabinetu prezesa PAP Szymon Pulcyn/PAP/EPA

Łukasz Schreiber w rozmowie z reporterem TVN24 przekonywał, że politycy PiS są w gmachu PAP, by "bronić ładu konstytucyjnego w Polsce". Polityk stwierdził, że Polacy widzą, że "na podstawie uchwały sejmowej prowadzi się bezprawne działania".

- Prowadząc interwencję poselską widziałem protokół z rady nadzorczej z walnego zgromadzenia akcjonariuszy i w tym protokole jest jasno zapisane, że wszystkie te działania, które zostały podjęte i wprowadzenie tych neowładz, tych uzurpatorów, którzy siedzą tutaj z armią prawników, zostały podjęte wyłącznie na mocy uchwały sejmowej – dodał.

Schreiber: politycy PiS są w gmachu PAP, by bronić ładu konstytucyjnego w Polsce TVN24

Interwencja posłów PiS w gmachu PAP kontynuowana jest w piątek. - Będziemy tutaj dopóki nie uzyskamy wszystkich informacji dotyczących podstawy prawnej; widzimy zamach na wolne media - powiedziała przebywająca w gmachu Agencji posłanka Anna Gembicka.

Dopytywana, do kiedy będzie trwała interwencja poselska, odpowiedziała, że "do wtedy, do kiedy będzie trzeba".

W piątek rano Marek Błoński mianowany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego na prezesa Agencji., potwierdził, że ciągle trwa akcja mająca na celu utrudnienie pracy nowym władzom Polskiej Agencji Prasowej. Dodał jednak, ze zarząd PAP pracuje i konsekwentnie wykonuje swoje obowiązki mimo utrudnień.

Błoński: nie działamy na podstawie uchwały Sejmu

Powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza na prezesa PAP Marek Błoński podkreślił, że "działa na zasadzie takiej, żeby osiągnąć te cele, które zostały wyznaczone, a są to cele związane przede wszystkim z przywróceniem prawidłowej realizacji publicznej misji Agencji".

- Gdybym usłyszał, że chodzi o to, że trzeba odwrócić przekaz, bo było "ich", a teraz ma być "po naszemu", to w ogóle nie mógłbym kontynuować takiej rozmowy. Niczego takiego nie usłyszałem od pana ministra i w dobrej wierze to przyjmuję i zakładam, że taki jest cel całej tej operacji we wszystkich publicznych spółkach medialnych – stwierdził.

Podkreślił, że będzie trzeba bardzo szybko skierować pracę redakcji "na właściwe tory". - Chodzi o to, żeby mieć pewność, że te standardy są zachowane. Docelowo będzie trzeba te standardy odświeżyć - dodał.

Nowy szef PAP Marek Błoński Szymon Pulcyn/PAP/EPA

Przypomniał, że "Vademecum PAP" – dokument z merytorycznymi zasadami pracy dziennikarskiej w Agencji - liczy już prawie 20 lat, a w związku z tym potrzebuje aktualizacji, m.in. jeśli chodzi o dopuszczalne dla dziennikarza PAP źródła informacji i media społecznościowe.

Błoński podkreślił, że konieczne będzie przeprowadzenie audytu oraz analizy zasadności działania produktów uruchomionych w ostatnich latach przez PAP, jak na przykład platformy The First News. Zastrzegł, że "na pewno nie będziemy działać w taki sposób, że teraz będziemy wszystko zamykać czy likwidować to, co było".

- Ta sama zasada dotyczy dziennikarzy. Nieważne kto skąd przyszedł, tylko jakie ma kompetencje i jak pracuje – wspomniał. - Pewnie początek stycznia to będzie ten moment, kiedy to porządkowanie będzie miało już określone ramy. To jak podczas przyjmowania pacjentów na SOR, jest triaż, kto potrzebuje pomocy najszybciej, a kto później – wyjaśnił.

Autor:asty//mrz

Źródło: TVN24, PAP