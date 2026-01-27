Logo strona główna
Polska

"Michale, serio?". "Tak Olu. Serio". Politycy Polski 2050 oskarżają się wzajemnie

Michał Gramatyka, Aleksandra Leo
Hołownia o sytuacji w Polsce 2050: patrzę na to z narastającym gniewiem
Źródło: TVN24
Aleksandra Leo odpowiedziała na platformie X na poniedziałkowy wywiad Michała Gramatyki, w którym oskarżył ją o przekazanie mediom zrzutów ekranu z tajnego czatu. Leo zarzuciła Gramatyce, że to on jako pierwszy miał przesłać zrzuty z niejawnej grupy na inne grupy. "Wszyscy obecni na grupach widzieli. Łatwo udowodnić" - napisała.

Pomimo potwierdzenia powtórzenia drugiej tury wyborów na przewodniczącego Polski 2050, atmosfera w partii pozostaje trudna.

We wtorkowym wywiadzie dla "Onet Rano", wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka skrytykował, jego zdaniem nieakceptowalne, warunki podczas kampanii wyborczej na nowego lidera Polski 2050. - Metody, jakie stosowane są w tej kampanii i to, jak ona jest prowadzona, budzą we mnie głębokie obrzydzenie. Ja po prostu tego nie akceptuję. Nie akceptuję wynoszenia zrzutów ekranu z prywatnych rozmów, uderzania tym w ministrów - powiedział.

"Tak Olu, Serio"

Wiceminister zarzucił też posłance Aleksandrze Leo upublicznienie prywatnych rozmów z partii. Miał on "widzieć, jak na radzie krajowej wrzuciła te screeny". Leo odpowiedziała wiceministrowi w publicznym poście na portalu X.

"Michale, serio? Przecież to Ty byłeś pierwszą osobą, która wrzuciła screeny z grupy '2026' na inne grupy (Rady Krajowej i Parlamentarzyści). Wszyscy obecni na grupach widzieli. Łatwo udowodnić. Co ciekawe, nie było Cię na grupie '2026', a screeny miałeś" - napisała w poście na X.

"Tak Olu. Serio" - odpisał jej Gramatyka.

"Kłamiesz" - zarzuciła Gramatyce Leo.

Inna posłanka Polski 2050, Ewa Szymanowska, również włączyła się do sprzeczki. "To Gramatyka wrzucił pierwszy screen na grupę parlamentarną. Skąd go miał? Nie wiadomo, bo na grupie 2026, gdzie planowano przewrót go nie było. Gramatyka, przestań obwiniać Aleksandrę Leo" - napisała.

Członkowie partii mówią tutaj o doniesieniach z grupy o nazwie "2026". Arleta Zalewska i Patryk Michalski pisali w TVN24+ o zawartości tych rozmów, w tym o "planowanym przewrocie" - przesunięciu wyborów na przewodniczącego partii, oraz starcie Szymona Hołowni.

Planowali "przewrót" w Polsce 2050. Ujawniamy dyskusję o powtórce wyborów przed pierwszą turą
Dowiedz się więcej:

Planowali "przewrót" w Polsce 2050. Ujawniamy dyskusję o powtórce wyborów przed pierwszą turą

Wcześniej, 21 stycznia, Aleksandra Leo została usunięta z funkcji wiceprzewodniczącej klubu parlamentarnego Polski 2050 przez Pawła Śliza. W "Faktach po Faktach", przewodniczący klubu stwierdził, iż "utracił zaufanie do Leo".

OGLĄDAJ: Podziały, donosy i program z paczki
pc

Podziały, donosy i program z paczki

pc
Autorka/Autor: aaw/gp

Źródło: Onet, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: J. Praszkiewicz/PAP, L. Szymański/PAP

Szymon HołowniaPolska 2050Aleksandra LeoEwa Szymanowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica