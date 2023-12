Ważne głosowania, ponad stu posłów PiS nieobecnych. Pojechali bronić swojej propagandy

W głosowaniu nad projektem uchwały w sprawie mediów publicznych nie brało udziału aż 109 posłów Prawo i Sprawiedliwości. Politycy PiS zamiast w Sejmie byli w siedzibie TVP, by bronić swojej propagandy. Na Woronicza pojawili się między innymi prezes partii Jarosław Kaczyński i szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Sejm podjął we wtorek wieczorem uchwałę ws. przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Za głosowało 244 posłów, przeciw 84, a wstrzymało się 16. W głosowaniu nad projektem uchwały nie brało udziału aż 109 posłów PiS. Wśród nich byli między innymi Jarosław Kaczyński, Ryszard Terlecki czy Przemysław Czarnek.

114 posłów PiS zabrakło z kolei podczas głosowania nad powołaniem komisji śledczej w sprawie afery wizowej, do którego doszło trzy minuty wcześniej.

Jak przekazała w mediach społecznościowych była wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, politycy PiS udali się do siedziby TVP. "Bronimy niezależności polskiej telewizji" - napisała.

Terlecki z wuwuzelą, Czerwińska z Kłeczkiem

Na ulicy Woronicza pojawiło się wielu polityków PiS w tym m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński i szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Siedzibę TVP na placu Powstańców odwiedził z kolei były premier Mateusz Morawiecki, o czym poinformował poseł PiS Marcin Horała, publikując wspólne selfie polityków z pracownikami telewizji rządowej - Michałem Adamczykiem, Marcinem Tulickim i Samuelem Pereirą.

Reporter TVN24 Artur Molęda informował, że Ryszard Terlecki na Woronicza przyszedł z... wuwuzelą.

Wpis z Woronicza dodała też posłanka PiS Anita Czerwińska, która opublikowała fotografię z pracującym w TVP Info Miłoszem Kłeczkiem.

Posłanka Joanna Lichocka opublikowała z kolei zdjęcie z telewizyjnej "reżyserki". "Plac Powstańców. TVP" - napisała.

Kaczyński: nasz protest to jest obrona demokracji

W wypowiedzi dla TVP Info Jarosław Kaczyński przekonywał, że "to jest obrona demokracji, bo nie ma demokracji bez pluralizmu mediów i bez silnych mediów antyrządowych". - W każdej demokracji muszą być silne media antyrządowe. Tak się składa, że w Polsce to są media publiczne - stwierdził. Ocenił, że "to się w najbliższej perspektywie nie zmieni".

Jak przekonywał, PiS "broni prawa obywateli do dostępu do informacji". - Nasi przeciwnicy uważają, że dobry obywatel, to obywatel źle poinformowany. To wyszło na przykład przy lustracji, to wyszło przy IPN czy innych badaniach historycznych, przy wielu innych okazjach - powiedział Kaczyński.

Politycy PiS w siedzibie TVP. Relacja reportera TVN24 Artura Molędy TVN24

W jego ocenie jest szerszy kontekst obecnego procesu, jakim jest "obrona polskiej demokracji, bo to jest także obrona polskiej niepodległości".

- Wiadomo, co dzieje się w Unii Europejskiej, że są plany tak naprawdę niemiecko-francuskie zmierzające do tego, żeby Europę scentralizować a państwa, szczególnie te, które mogą zagrażać tej dominacji - w gruncie rzeczy pozbawić niepodległości i to tak dalece, że będzie trudno mówić o istnieniu państwa - stwierdził.

