Politycy PiS przekonują, że są w stanie utworzyć rząd. Z kim będzie formowany? "To tajemnica"

Załamanie pogody, do którego doszło na skutek głębokiego niżu Ciaran, miało we Włoszech tragiczne skutki. Włoskie władze przekazały informację o wzroście liczby ofiar śmiertelnych - zginęło co najmniej sześć osób. Jak podano, były miejsca, w których odnotowano opady rzędu 155 litrów na metr kwadratowy. Zniszczonych jest kilkaset domów.