Politycy PiS gromadzili się w czasie lockdownu. Sąd: nie złamali obostrzeń, nie ma podstawy prawnej

Sami decydowali o obostrzeniach, sami je złamali i sami za nie nie odpowiedzą. Krakowski sąd uznał, że politycy PiS, którzy w kwietniu 2020 roku, w czasie pandemii zjawili się na Wawelu w rocznicę smoleńską, choć obowiązywał zakaz zgromadzeń, nie złamali prawa. Bo przepisy są niekonstytucyjne. To nie pierwsza taka decyzja sądu. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Za obecność prezydenta Andrzeja Dudy i polityków Prawa i Sprawiedliwości na Wawelu podczas rocznicy katastrofy smoleńskiej nikt nie poniesie kary. – Rada Ministrów sama wydała rozporządzenie zakazujące wychodzenia z domów, spotykania się. To przede wszystkim ci przedstawiciele powinni się do niego stosować, ale wyglądało na to, że absolutnie tego nie robią – mówi Konrad Dulkowski z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.