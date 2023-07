"Musimy uwrażliwiać, by nie angażować autorytetu Jasnej Góry do doraźnych celów". Oświadczenie paulinów

Jasna Góra zawsze była i jest otwarta dla każdego, kto wchodzi w jej progi. Niemniej, wydarzenie to i jego społeczny odbiór pokazują, że musimy jeszcze bardziej uwrażliwiać, by nie angażować autorytetu Jasnej Góry do ziemskich, doraźnych celów - napisał w oświadczeniu rzecznik paulinów ojciec Michał Bortnik. Komentował w ten sposób pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja, w której udział brało wielu polityków partii rządzącej.

"Musimy uwrażliwiać, by nie angażować autorytetu Jasnej Góry do doraźnych celów"

"Niezależnie jak dani politycy czy inne osoby, które zdecydują się być pielgrzymem (a za taką uważana jest każda osoba, która przybywa do sanktuarium) są odbierani, misją tego miejsca jest świadectwo Ewangelii i posługa jedności. Jasna Góra zawsze była i jest otwarta dla każdego, kto wchodzi w jej progi (pobudek sumienia nikt, poza Bogiem nie może ocenić). Niemniej, wydarzenie to i jego społeczny odbiór pokazują, że organizatorzy spotkań o charakterze religijnym i my, jako gospodarze tego miejsca, musimy jeszcze bardziej uwrażliwiać, by nie angażować autorytetu Jasnej Góry do ziemskich, doraźnych celów" - napisał rzecznik.