"Rząd pokłóconej prawicy będzie dryfował do 2023 roku"

Moim zdaniem to jest tylko pohukiwanie na mniejszych koalicjantów. Taka swoista gierka i przekaz: nie podskakujcie, bo ci wszyscy, którzy zasiadają w spółkach Skarbu Państwa, zajmują intratne posady, po prostu mogą je stracić - powiedział wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL). Odniósł się do słów wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że nie prognozuje, ale nie wyklucza przedterminowych wyborów. Poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński komentował słowa prezesa PiS o premierze Mateuszu Morawieckim.

Prezes PiS mówił, że "może dojść do wydarzeń, które doprowadzą do skrócenia kadencji" i przeprowadzenia przedterminowych wyborów. - Ale żeby była jasność, nie prognozuję wcześniejszych wyborów. Jedynie nie wykluczam takiej ewentualności - zaznaczył.

Kaczyński powiedział również, że premier Mateusz Morawiecki na czele rządu ma jego pełne poparcie. - Ma moje poparcie i zaufanie, bo gdyby nie miał, to nie byłby tym, kim jest. Na razie moje wsparcie mu to gwarantuje, choć oczywiście może się tak wydarzyć, że mój głos nie będzie miał takiego znaczenia - dodał prezes PiS.

Kierwiński: Kaczyński mówi wprost, że Morawiecki jest jego marionetką

Słowa Kaczyńskiego skomentowali w Sejmie politycy opozycji. - Można powiedzieć, że Kaczyński mówi wprost: Morawiecki jest moją marionetką i będzie premierem, dopóki ja chcę się nim jeszcze bawić, a jak przestanę, jak przestanie mnie zabawiać, jak przestanie mnie cieszyć, to że mam takiego premiera, to go zmienię - powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński.