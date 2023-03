Politycy o Pegasusie. "Dzisiaj nie tylko politycy obawiają się podsłuchów"

PiS zrobiło ze służb specjalnych machinkę do inwigilowania - powiedział w TVN24 Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Goście "Kawy na ławę" dyskutowali o sprawie inwigilacji Pegasusem. Urszula Pasławska z PSL stwierdziła, że "dzisiaj nie tylko politycy obawiają się podsłuchów". Jadwiga Emilewicz z PiS podkreśliła, że "jeżeli służby wykroczyły poza swoje uprawnienia to sprawa powinna być wyjaśniona bezwzględnie".

Centralne Biuro Antykorupcyjne użyło oprogramowania szpiegującego Pegasus wobec Krzysztofa Brejzy - polityka Platformy Obywatelskiej. Brejza był inwigilowany, kiedy prowadził kampanię wyborczą, będąc szefem sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Reporterzy "Superwizjera" Łukasz Ruciński oraz Maciej Duda dotarli do ważnych świadków i nigdy niepublikowanych dokumentów, które pokazują kulisy tej inwigilacji.

"Operacja kryptonim JASZCZURKA". Reportaż "Superwizjera" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

"Gazeta Wyborcza" podała, że za pomocą Pegasusa inwigilowany był też Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, który współprowadził kampanię wyborczą opozycji do Senatu.

Emiliewicz: jeżeli służby wykroczyły poza uprawnienia, sprawa powinna być wyjaśniona bezwzględnie

O inwigilacji Pegasusem dyskutowali goście niedzielnego wydania "Kawy na ławę" w TVN24. - Jestem przekonana, że służby wykorzystujące tego typu instrumenty, jeżeli je wykorzystują to robią to za wiedzą, zgodą i pod kontrolą sądu, bo takie jest w Polsce prawo. Jeżeli ono zostało złamane, jeżeli jakiekolwiek nieprawidłowości w tym obszarze istnieją. W sprawie pana Karnowskiego nie mamy żadnych dowodów - powiedziała Jadwiga Emilewicz z PiS.

Podkreśliła, że "jeżeli służby wykroczyły poza swoje uprawnienia to sprawa powinna być wyjaśniona bezwzględnie".

Gawkowski: PiS zrobiło ze służb specjalnych machinkę do inwigilowania

Krzysztof Gawkowski z Lewicy stwierdził, że "Prawo i Sprawiedliwość systemowo wykorzystywało służby specjalne do inwigilowania opozycji, polityków swoich i innych". - PiS zrobiło ze służb specjalnych machinkę do inwigilowania - powiedział.

- Podsłuchiwanie stało się naczelną maksymą rządu. Nie możesz inaczej załatwić - podsłuchaj, wykorzystaj, zaszantażuj - mówił.

Dodał, że "w państwie demokratycznym za takie rzeczy (...) to się idzie do paki". - A wy swoich chronicie, bo nie chcecie, żeby zostali ukarani - dodał poseł.

Leszczyna: mamy systemowy problem z PiS-em

Leszczyna przyznała, że "mamy systemowy problem". - Mamy systemowy problem z PiS-em, który od ośmiu lat niszczy państwo polskie niemal we wszystkich wymiarach - wyjaśniła.

Zaznaczyła, że za pomocą Pegasusa nie tylko podsłuchiwano senatora Brejzę. - CBA nie fałszowało dokumenty - wprowadziło 1 gigabajt informacji do telefonu senatora Brejzy - wskazywała.

Sałek: jeśli było jakieś naruszenie to ono powinno być rozliczone

Paweł Sałek, doradca prezydenta, mówił, że "te techniki operacyjne, które są stosowane są opisane w polskim prawie i ten opis finalnie kończy się na tym, że sąd musi wydać zgodę".

- Jeśli było jakieś naruszenie to ono powinno być rozliczone. Jeśli doszło do nadwyrężenia prawa - podkreślił.

Pasławska: dzisiaj nie tylko politycy obawiają się podsłuchów

Urszula Pasławska z PSL powiedziała, że "trzeba pójść krok dalej i zażądać od sądu uzasadnienia tych postanowień" o wykorzystywaniu Pegasusa. - Nie wiem czy to jest możliwe w tej kadencji, ale w przyszłej kadencji na pewno przedstawimy procedurę ex post, gdzie każdy podsłuchiwany obywatel dowie się o tym, że był podsłuchiwany i będzie miał prawo do uzasadnienia tego postanowienia, a po trzecie będzie miał prawo do zaskarżenia tego postanowienia - zapowiedziała posłanka.

Jej zdaniem "dzisiaj nie tylko politycy obawiają się podsłuchów". - Obawiają się przedsiębiorcy, niewygodny lekarz, niewygodny dziennikarz. A po tym, co się wydarzyło w Szczecinie - wejście służb do ginekolożki - to myślę, że każda kobieta w Polsce ma uzasadnione wątpliwości, czy prawo do ochrony jej prywatności będzie uwzględnione - podkreśliła.

Dziambor: PiS szło do wyborów z hasłem, że będzie słuchać Polaków. No i słucha

Artur Dziambor z koła Wolnościowcy przypominał, że "w 2015 roku PiS szło do wyborów z hasłem, że będzie słuchać Polaków". - No i słucha. Słuchacie Polaków, tylko za pomocą oprogramowania szpiegowskiego, nielegalnego zresztą - zwracał się do rządzących.

- Jutro jest wysłuchanie publiczne na temat ustawy, która została nazwana lex pilot. A w tej ustawie wpisaliście sobie możliwość gromadzenia danych internetowych - maili, historii wyszukiwarek, historii rozmów. To jest dopiero następny krok. Bo tego, że to robicie, to jestem pewien, ale teraz będziecie robić to legalnie. Chcecie się wybielić - mówił.

Izabela Leszczyna, Jadwiga Emilewicz, Krzysztof Gawkowski, Artur Dziambor, Urszula Pasławska i Paweł Sałek w "Kawie na ławę" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ads / prpb

Źródło: TVN24