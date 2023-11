Politycy Konfederacji u premiera. "Nie zamierzamy tworzyć rządu ani stać za rządem Morawieckiego"

Politycy Konfederacji skorzystali z zaproszenia premiera Mateusza Morawieckiego i przyszli w piątkowe popołudnie na spotkanie. Krzysztof Bosak podkreślił, że jego ugrupowanie "nie zamierza tworzyć rządu ani stać za rządem Mateusza Morawieckiego". Zapowiedział, że Konfederacja wykorzysta to spotkanie, by przypomnieć premierowi o postulatach przedsiębiorców.

Bosak: nie zamierzamy tworzyć rządu

Dodał, że "Polacy zasługują na rząd prawicowy, na rząd propolski, konserwatywny, wolnościowy, narodowy". - Takim rządem nie był rząd Mateusza Morawieckiego. Wyrażaliśmy to wielokrotnie - w debatach i w kampanii wyborczej, w mediach społecznościowych i dziś wyjaśnimy to panu premierowi osobiście, bo to jest standardem naszej cywilizacji, że także krytyczne opinie przekazujemy prosto w twarz - powiedział Bosak.

Bosak: uzyskanie wotum zaufania przez Morawieckiego jest nierealne

Zaznaczył, że Konfederaci nie przychodzą do premiera jedynie "z przekazem negatywnym", a po to, by przypomnieć mu, że dopóki jest szefem rządu ma obowiązek podejmować decyzje korzystne dla Polaków. - Stąd w naszej delegacji Rafał Mekler, jeden z liderów protestu przewoźników, polskich przedsiębiorców, którzy w wyniku bezrefleksyjnej, głupiej i szkodliwej polityki i rządu, i UE tracą polski rynek, który przynosi 6 procent PKB. Tracimy go w tej chwili na rzecz zagranicznych firm, a przewoźnicy marzną na granicach (...) i nie widać rezultatu - zaznaczył.