Wrze po wpisie ambasadora. "Polska to niepodległy kraj, nie kolonia"

Thomas Rose
Zembaczyński o decyzji ambasadora USA: wpis w mediach społecznościowych nie jest oficjalnym kanałem komunikacji w dyplomacji
Źródło: TVN24
Panu ambasadorowi chyba się pomyliło, gdzie urzęduje - napisał Adrian Zandberg (Razem), komentując wpis ambasadora USA o zerwaniu kontaktów z marszałkiem Sejmu. Katarzyna Kotula (Lewica) oceniła, że Włodzimierz Czarzasty "bardziej dba o suwerenność Polski niż całe PiS i Konfederacja". Politycy PiS krytykowali zaś marszałka i przekonywali, że "szkodzi polskim interesom". Komentarze do sprawy płyną też z Pałacu Prezydenckiego.

W czwartek ambasador USA w Polsce Tom Rose poinformował na platformie X, że strona amerykańska nie będzie już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Napisał, że "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa uczyniły go poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem".

Kilka dni temu marszałek Sejmu odmówił poparcia wniosku o Pokojową Nagrodę Nobla dla Trumpa i argumentował, dlaczego amerykański prezydent, na niego "nie zasługuje".

Sprawę komentowali w czwartek politycy.

Zdaniem rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, Czarzasty "demoluje relacje polsko-amerykańskie". "W czasach PRL dla komunistów Stany Zjednoczone były największym wrogiem. Czasy się zmieniły, ale mentalność postkomunisty Czarzastego nie uległa zmianie. Takiego Marszałka Sejmu wybrała rządząca obecnie koalicja, człowieka, który nie rozumie wagi i znaczenia sojuszy" - napisał w mediach społecznościowych.

"Słownik Języka Polskiego definiując zjawisko dyplomacji wskazuje nie tylko na działalność na rzecz swojego państwa w ramach polityki zagranicznej, ale także na umiejętność zachowania się w trudnej sytuacji tak, aby nikogo nie urazić i osiągnąć zamierzony cel" - napisał zaś szef Biura Polityki Zagranicznej w KPRP Marcin Przydacz

Według niego Czarzasty "niepotrzebnie powoduje napięcia w relacjach polsko-amerykańskich". 

"Zastanawiający jest czas zerwania kontaktów przez Amerykanów z Panem Czarzastym i fakt, że odbywa się to w dzień po tym, jak opinia publiczna dowiedziała się o jego niejasnych wschodnich kontaktach biznesowo-towarzyskich" - dodał. Kancelaria Sejmu zaprzeczała już tym doniesieniom, a politycy koalicji rządzącej skrytykowali włączenie sprawy rzekomych "kontaktów" do agendy obrad RBN

Poseł KO: trudno zaakceptować taką sytuację

Poseł KO Witold Zembaczyński powiedział w rozmowie z reporterką TVN24 Mają Wójcikowską, że dostrzega "pewien brak symetrii w relacjach polsko-amerykańskich, szczególnie z perspektywy polskiej prawicowej opozycji". - Oni by chcieli, żeby nasi partnerzy mieli prawo komentować wszystko, co dzieje się w Polsce, a my, żebyśmy głosu w tej sprawie, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, nie mieli - powiedział. 

Wskazywał, że wpis w mediach społecznościowych "nie jest oficjalnym kanałem komunikacji w dyplomacji". W jego ocenie "trudno zaakceptować sytuację, w której przedstawiciel tej czy innej ambasady wybiera arbitralnie daną instytucję państwa, z którą chce współpracować, a z którą nie chce". 

Poseł PiS: postawił interes partii nad interesem bezpieczeństwa

Zdaniem posła PiS Andrzeja Śliwki, Czarzasty zachował się "nieodpowiedzialnie i niemądrze" - Postawił interes partyjny swojej partii nad interes bezpieczeństwa Polski i naszego sojuszu z naszymi partnerami Amerykanami - mówił w rozmowie z reporterką TVN24.

Pytany przez Wójcikowską, czy nie jest to zbyt daleko idąca ingerencja dyplomaty w polskie sprawy, odpowiedział, że powodem reakcji Rose'a były "negatywne i krytyczne" wypowiedzi marszałka Sejmu na przestrzeni ostatnich miesięcy. - Pół biedy byłoby, żeby te wypowiedzi były negatywne i krytyczne, (ale) one były po prostu obraźliwe względem głowy państwa Stanów Zjednoczonych - ocenił Śliwka. 

Andrzej Śliwka
Śliwka: Czarzasty postawił interes partii nad interesem bezpieczeństwa
Źródło: TVN24

"Trump się obraził, bo Czarzasty nie podpisał gotowca"

Wpis ambasadora USA wywołał też falę komentarzy w mediach społecznościowych. "Panu ambasadorowi się chyba pomyliło, gdzie urzęduje. Polska to niepodległy kraj, nie kolonia. Władze powołuje i odwołuje Sejm. Nie potrzebuje do tego instrukcji od namiestnika" - napisał lider i poseł Razem Adrian Zandberg na X. Jak dodał, "jakby marna nie była ta władza - to nie ambasador obcego kraju będzie wybierać, kto w Polsce ma pełnić jaką funkcję". 

"Trump się obraził, bo Marszałek Czarzasty nie podpisał gotowca, którego przygotował sam Trump w sprawie Pokojowej Nagrody Nobla dla samego siebie. Trump mógł wysłać list do Dudy, on wszystko podpisywał bez czytania i na rozkaz! Marszałku Czarzasty, szacunek" - napisał poseł Lewicy Tomasz Trela na X.

Według sekretarz stanu w KPRM Katarzyny Kotuli (Lewica) to Czarzasty dziś "bardziej dba o suwerenność Polski niż całe PiS i Konfederacja".

"Czarzasty daje radę! W ciągu kilku tygodni wyjść na pełne zderzenie z 2 pałacami" - napisał z kolei europoseł KO Bartosz Arłukowicz. W ostatnich dniach doszło także bowiem do sporu między marszałkiem Sejmu a Pałacem Prezydenckim w sprawie agendy nadchodzącej Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

"Czarzasty szkodzi polskim interesom"

Z kolei politycy PiS skrytykowali marszałka w mediach społecznościowych. "Włodzimierz Czarzasty nie ma dziś legitymacji do pełnienia funkcji marszałka Sejmu. Jego słowa psują relacje z USA i osłabiają pozycję Polski" - napisała Marlena Maląg. Oceniła też, że konieczna jest jego dymisja.

"Pogratulować Włodzimierzu Czarzasty. Dla jednej konferencji prasowej i kilku nagłówków w gazetach odciął się Pan od największego sojusznika, geniusz dyplomacji" - skomentował z kolei eurodeputowany PiS Tobiasz Bocheński. 

"Niestety marszałek Czarzasty szkodzi polskim interesom, ale to, co się stało, to kompromitacja całej koalicji 13 grudnia" - ocenił z kolei poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. 

Na krytykę polityków PiS zareagował szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Politycy PiS nie za bardzo rozumieją, że są wybrani w Polsce i przez Polaków. Sojusze szanujemy. Nie zapominamy o honorze, dumie i suwerenności" - podkreślił we wpisie na X.

Opracowała Aleksandra Sapeta/akr

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Włodzimierz Czarzasty Sejm USA
