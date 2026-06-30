Polska Koniec śledztwa w sprawie "dwóch wież" i komentarze polityków. "Prokuratorzy mają to w poważaniu" Aleksandra Sapeta |

Sprawa "dwóch wież" umorzona. Posłanka KO: sami walczyliśmy, żeby wymiar sprawiedliwości był niezależny Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP

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Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo dotyczące "dwóch wież". Do czasu uzyskania tłumaczenia postanowienia na język niemiecki, prokuratura nie podaje szczegółów związanych z zakończeniem sprawy. Poinformowano natomiast, że badane w toku śledztwa wątki nie zawierały znamion czynu zabronionego.

Decyzję komentują politycy w Sejmie. - Nie ma uzasadnienia, więc trudno komentować, dlaczego zostało umorzone. Możemy podejrzewać, że materiał dowodowy zebrany przez prokuraturę nie wskazywał, że doszło do czynu zabronionego - powiedziała posłanka KO Alicja Łepkowska-Gołaś.

Przypomniała, że w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy odmówiono wszczęcia śledztwa. Śledczy zajęli się sprawą ponownie w lutym ubiegłego roku. - Sami walczyliśmy o to przed wyborami w 2023 roku, żeby wymiar sprawiedliwości był niezależny. I tak właśnie niezależnie pracuje - dodała.

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Sawicki: prokuratorzy to, co chcą zatrzymać, to zatrzymają

Poseł PSL Marek Sawicki zauważył, że prokuratura "została ugruntowana" przez byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. - Prokuratorzy dzisiaj kształtują polski wymiar sprawiedliwości. To, co chcą skierować do sądu, to skierują, a to, co chcą zatrzymać, to zatrzymają - skomentował.

- Tutaj zbyt wiele wątków wskazywało na to, że mamy do czynienia z nieuczciwością. Z jednej strony z prowadzeniem interesów przez szefa partii, co jest prawem zabronione, z drugiej strony z wręczaniem łapówek, z trzeciej strony z niewywiązaniem się z płatności za wykonaną pracę i to na dużą sumę - zwracał uwagę Sawicki. - Okazuje się, że prokuratorzy mają to w dalekim poważaniu - powiedział polityk PSL, odnosząc się do przedmiotu śledztwa.

Marek Sawicki o umorzeniu śledztwa w sprawie dwóch wież: prokuratorzy to, co chcą zatrzymać, to zatrzymają Źródło: TVN24

O co chodzi w sprawie "dwóch wież"?

Śledztwo w sprawie "dwóch wież" zostało wszczęte przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie 10 lutego 2025 roku i związane było z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na działce w Warszawie, należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna. Austriacki biznesmen Gerald Birgfellner uważa, że Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowania tej inwestycji.

Po ponad siedmiu latach, na początku czerwca, prokuratura przesłuchała w tej sprawie prezesa PiS.

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