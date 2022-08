Politycy komentują słowa Morawieckiego. "Premier, który czuje, że grunt mu się pali pod nogami, ośmiesza się każdego dnia"

Politycy komentują wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, który stwierdził, że Senat wstrzymuje prace nad ustawami. - Do licznego grona przezacnych ludzi i instytucji, których pan Mateusz Morawiecki oskarża o niepowodzenia własnego rządu, dołącza także Senat - komentował wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. - Mam wrażenie, że premier Morawiecki, który czuje, że grunt mu się pali pod nogami, ośmiesza się każdego dnia - oceniła posłanka KO Katarzyna Lubnauer.

Premier Mateusz Morawiecki został w środę w Brwinowie zapytany o wniosek Lewicy dotyczący przyspieszenia zaplanowanego na wrzesień posiedzenia Sejmu, na którym posłowie mieliby zająć się między innymi kwestią wsparcia dla gospodarstw domowych wykorzystujących do ogrzewania inne surowce niż węgiel kamienny (na przykład pelet czy gaz).

- Sejm pracuje w trybie takim, jaki też umożliwia praca Senatu, czyli Senat, który przetrzymuje bardzo często ustawy przez miesiąc, niestety, opóźnia prace. Rząd jest gotowy, Sejm jest gotowy do prac, jestem przekonany, że jeżeli będzie taka konieczność, ustawowa konieczność, to Sejm, pani marszałek podejmie odpowiednie decyzje. Nie ma tutaj z tej strony obawy, ze strony Sejmu o jakiekolwiek wstrzymywanie prac, jeśli ja mam jakiekolwiek obawy to tylko w stosunku do Senatu, ale myślę, że i Senat sobie poradzi z tym, żeby podjąć decyzję we właściwy sposób, a nie przetrzymywać je zbyt długo - powiedział premier.

Wypowiedź premiera skomentowali senatorowie i posłowie.

Kamiński: to kolejne kłamstwo premiera Morawieckiego

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (KP-PSL) ocenił, że wypowiedź szefa rządu to kłamstwo. - Szanowni państwo, organizowanie konferencji prasowych na temat kłamstw premiera Mateusza Morawieckiego przypomina strzelanie do pustej bramki i chciałoby się zakrzyknąć: "cięższą podajcie nam zbroję" niż organizowanie konferencji, na których będziemy musieli (...) ukazać kolejną nieprawdę, którą posługuje się w życiu publicznym prezes Rady Ministrów - powiedział senator KP-PSL.

Ironizował, że "gorzką satysfakcją" dla Senatu może być to, iż premier zaliczył także tę instytucję "do licznego grona przezacnych ludzi i instytucji, które oskarża o niepowodzenia własnego rządu". - Obok Unii Europejskiej, Donalda Tuska, innych przywódców opozycji, teraz także Senat jest winien temu, że Mateusz Morawiecki nie umie rządzić - stwierdził Kamiński.

Szef senackiej Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski (Koło Senatorów Niezależnych) nazwał premiera Morawieckiego "trefnisiem", ale - jak dodał - "nawet z tak żartobliwym człowiekiem trzeba czasami poważnie porozmawiać". - Ten dialog trzeba także podjąć z panią marszałek Sejmu, bo premier niechcący poruszył głębszy problem - dodał polityk.

Zgorzelski: Bareja może mieć godnych następców

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) ocenił, że premier "tradycyjnie obsobacza opozycję, tutaj akurat Senat, za to, że są opóźnienia w przyjęciu projektu, którego nie ma". - Zatem Bareja może mieć niedługo bardzo godnych następców, a pan premier Morawiecki będzie cytowany do końca świata i jeden dzień dłużej - stwierdził.

Lubnauer: premier nie wie, jak wygląda proces legislacyjny

Katarzyna Lubanuer, posłanka Koalicji Obywatelskiej, zwracała uwagę, że opozycja "wnioskuje, żeby ustawa (dotycząca przyspieszenia posiedzenia Sejmu - red.) jak najszybciej trafiła do Sejmu". - My chętnie się nią zajmiemy, szczególnie, że została przyjęta zmiana regulaminu, że możemy to zrobić nawet zdalnie i możemy to zrobić naprawdę szybko - zapewniła.

- Mam wrażenie, że pan premier Morawiecki, który czuje, że grunt mu się pali pod nogami, ośmiesza się każdego dnia - oceniła, twierdząc, że premier "nie wie, jak wygląda proces legislacyjny, że to najpierw Sejm, a potem Senat" głosuje nad projektem ustawy.

Lubnauer mówiła, że "pan premier Morawiecki zasłynął z tego, że - delikatnie mówiąc - mija się z prawdą". - Ale w tej chwili mam wrażenie, że w szybkim tempie postanowił jeszcze zostać błaznem - powiedziała posłanka.

Smoliński: przed zimą dodatek będzie

O tę sprawę pytany był także poseł PiS Kazimierz Smoliński. - Przed zimą ten dodatek będzie, we wrześniu na pewno Sejm się tym zajmie i ustali ten dodatek - zapowiedział. Pytany, kiedy włączy ogrzewanie u siebie w domu, odpowiedział, że wtedy, "jak będzie zima, jak będzie zimno". Na zwrócenie uwagi, że przymrozki mogą występować we wrześniu, Smoliński odparł: - To we wrześniu to uchwalimy.

- Ja nie decyduję, kiedy Sejm się zbiera. Jeżeli będzie taka potrzeba, możemy się na początku września zebrać - uciął.

List senatorów do marszałek Sejmu

Senator Krzysztof Kwiatkowski poinformował na konferencji o wystosowaniu listu do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, w którym padają pytania między innymi o liczne inicjatywy Senatu, które czekają na rozstrzygnięcie w izbie niższej parlamentu. W liście, który odczytał senator, środowa wypowiedź Morawieckiego została nazwana "kuriozalną".

"Szanowna Pani Marszałek, w związku z tą nieprawdziwą wypowiedzią, z uwagi na to, że w Senacie, ale także w Sejmie, nie ma jeszcze projektu rządowego w tym zakresie, chcielibyśmy prosić o udzielenie nam odpowiedzi na kilka pytań, także związanych z innymi projektami ustaw przygotowanych przez Senat, nad którymi trwają prace przedłużające w Sejmie" - napisali senatorowie w liście do marszałek Witek.

W swym piśmie politycy opozycji zapytali ponadto "dlaczego premier Morawiecki wyraża obawy o chęć pracy Senatu nad projektem ustawy o opłatach energetycznych, jeżeli prace nad tą inicjatywą ustawodawczą jeszcze nie rozpoczęła się w Sejmie". "Czy prawdą jest, że zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce rząd najpierw kieruje projekt inicjatywy ustawodawczej do Sejmu i dopiero po jego przyjęciu przez Sejm jest on kierowany do Senatu? Dlatego nieprawdziwym są jakiekolwiek sugestie, że Senat uniemożliwia prace Sejmu, chyba że istnieją jakieś okoliczności zmieniające konstytucyjną procedurę prac nad projektami rządowymi, o których wie Pan Premier i Pani Marszałek, o których nie poinformowaliście Państwo opinii publicznej" - podkreślili w liście Kamiński i Kwiatkowski.

Zapytali w nim również o "termin zakończenia prac nad łącznie 81 inicjatywami ustawodawczymi Senatu przyjętymi w tej kadencji, a które nie mogą się doczekać decyzji o ich przyjęciu lub odrzuceniu przez Sejm". Najdłużej - według nich - oczekująca na rozstrzygnięcie inicjatywa ustawodawcza Senatu w tej kadencji, to senacki projekt ustawy o Łódzkim Związku Metropolitalnym, który wpłynął do Sejmu 7 lutego 2020 roku.

W liście do Elżbiety Witek senatorowie wyrazili też pogląd, iż w Sejmie "w sposób fikcyjny wykorzystuje się procedurę konsultacji projektów ustaw w celu wstrzymania dalszych prac nad projektem". "Ta sytuacja martwi nas szczególnie, że wśród tych projektów jest wiele takich, które rozwiązują problemy w najbardziej dramatycznych okolicznościach, np. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych i Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym" - podkreślili senatorowie.

Wniosek o przyspieszenie obrad Sejmu klub Lewicy złożył w środę.

