"Na kolanach pan niczego dla Polski nie załatwi"

Reporterka TVN24 Agata Adamek pytała w poniedziałek polityków w Sejmie o komentarze do reakcji prezydenta Karola Nawrockiego na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa. Amerykański przywódca w wywiadzie dla "Fox News" zakwestionował wkład członków NATO w misji w Afganistanie i powiedział, że "trzymali się z tyłu".

Czarzasty: Nawrocki powinien potępić wypowiedź Trumpa

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że "to, co powiedział pan prezydent Donald Trump, jest skandaliczne i jednoznacznie to potępia". - Po drugie, pełen szacunek dla polskich żołnierzy, którzy brali udział w akcjach i w Afganistanie, i w Iraku - dodał.

W jego ocenie Nawrocki "nie odpowiedział, jak powinien prezydent Polski". - Powinien potępić wypowiedź Trumpa i jednoznacznie wesprzeć polskich żołnierzy, ale nie w ten sposób delikatny (…) trzeba rzeczy nazywać po imieniu. Trump powiedział fatalną rzecz i to powinien powiedzieć pan prezydent. A żołnierze polscy są fantastycznymi żołnierzami - mówił Czarzasty.

- Panie prezydencie, na kolanach to pan niczego dla Polski nie załatwi - zasugerował. Marszałek Sejmu przypomniał też stanowczą reakcję premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, po której Trump uznał wkład brytyjskich żołnierzy we wpisie na platformie Truth Social.

Szczerba: jeśli ktoś podważa nasze bohaterstwo, to się reaguje

Do sprawy odniósł się także europoseł KO Michał Szczerba. - Trzeba po prostu się ogarnąć. Jeżeli jest się prezydentem, który miał w kampanii hasło: po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, to jeżeli ktoś podważa nasze bohaterstwo, zaangażowanie, solidarność sojuszniczą, to się po prostu reaguje - komentował, przypominając hasło wyborcze Nawrockiego z kampanii prezydenckiej.

- Jeżeli się wyczekuje: a może przejdzie, a może nikt nie zauważy, że nic nie powiedziałem, to tak nie działa - dodał polityk. Zwrócił uwagę, że słowa Trumpa "odnosiły się do sojuszników Stanów Zjednoczonych. Polska jest od 1999 roku w NATO i dwa lata później w wyniku ataku na World Trade Center, na Nowy Jork, w którym mieszkał Donald Trump, wysłaliśmy naszych żołnierzy do Afganistanu".

Po zamachach 11 września 2001 roku wszyscy członkowie NATO, w tym Polska, uznali, że USA zostały zaatakowane z zewnątrz. Po raz pierwszy i dotychczas jedyny uruchomiono artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego o wspólnej obronie w razie ataku na jednego z sojuszników. W Afganistanie zginęło 43 polskich żołnierzy i jeden medyk.

Kurzajewski: reakcja prezydenta jest jak najbardziej adekwatna

Adamek o komentarz pytała również Mateusza Kurzajewskiego, wicerzecznika PiS. W jego ocenie wpis Nawrockiego w mediach społecznościowych odnosił się do tego, "jak wielką odwagą wykazali się polscy żołnierze w Afganistanie". Na uwagę, że odpowiedź Starmera była bardziej stanowcza, odpowiedział: - Czy powinniśmy narażać doskonałe relacje polsko-amerykańskie, które skutkują tym, że mamy pewność, iż żołnierze amerykańscy nie zostaną wycofani z Polski w imię jakiejś takiej presji, którą wywiera na przykład Donald Tusk? - przekonywał.

Kurzajewski powiedział również, iż "nie ma żadnych dowodów na to, że pan prezydent Donald Trump odnosił się do polskich żołnierzy w swojej wypowiedzi". - Moim zdaniem reakcja pana prezydenta Karola Nawrockiego jest jak najbardziej adekwatna - podkreślił polityk PiS.

Jak prezydent skomentował słowa Trumpa?

Prezydent odniósł się do słów amerykańskiego przywódcy na platformie X. "Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę.W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!" - napisał.

Jednak nie zwrócił się bezpośrednio do Trumpa, za co został skrytykowany m.in. przez premiera Donalda Tuska. Szef rządu we wpisie do Nawrockiego i Kaczyńskiego napisał, że "czas wstać z kolan". Wówczas prezydent zarzucił mu, że "trzecią dekadę klęczy od Berlina po Brukselę. W Moskwie też się zdarzało".

Ostrą wymianę zdań pomiędzy Tuskiem a Nawrockim komentował w poniedziałek w "Jeden na Jeden" w TVN24 rzecznik rządu Adam Szłapka.

