Politycy KO z kontrolą w spółce Igrzyska Europejskie 2023. Rzecznik zapewnia: dzisiaj rozpoczęliśmy przelewy

Poseł KO Aleksander Miszalski podkreślił na piątkowym briefingu prasowym, że Igrzyska miały kosztować ponad miliard złotych. - Zapewniano nas, że finansowanie jest. Mamy informacje od przedsiębiorców, że ci, którzy mieli na fakturach terminy płatności od 11 sierpnia wzwyż, nie dostali swoich środków - przekazał polityk. Jego zdaniem bulwersujące jest jednak, że niektórzy przedsiębiorcy otrzymali 100 procent wynagrodzenia, podczas gdy inni - nie. - Pytanie, skąd taka nierówność w traktowaniu - mówił poseł. Jak dodał, część firm nie brała zaliczek przystępując do współpracy z Igrzyskami Europejskimi 2023.

Z informacji posła wynika, że spółka ma pokrycie finansowe na 30 milionów złotych, a zobowiązania są na blisko 120 milionów złotych. Według jego wiedzy, przedsiębiorcy otrzymali informacje, iż pierwszą transzę - 20-25 procent pieniędzy - otrzymają do 28 sierpnia. Następna transza ma wynosić 40 procent, ale spółka nie podała już daty wypłaty tej transzy. - Spółka utrzymuje, że wszystko spłaci do końca września - powiedział Miszalski.

Radny województwa małopolskiego Krzysztof Nowak (KO) poinformował, że w czerwcu do Najwyższej Izby Kontroli trafił wniosek o kontrolę w spółce. Według informacji radnego NIK ma skontrolować spółkę we wrześniu. Nowak zapowiedział, że KO będzie chciała wprowadzić do porządku obrad poniedziałkowej sesji sejmiku punkt dotyczący kontrowersji wokół spółki, będzie żądała wyjaśnień od marszałka województwa małopolskiego i od prezydenta miasta Krakowa.