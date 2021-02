"Taka nominacja musi powodować, że zapala się czerwona lampka"

Ta nominacja dosypuje kamyczek do naszego międzynarodowego, bardzo niekorzystnego wizerunku - tak powołanie Tomasza Greniucha, byłego działacza ONR na pełniącego obowiązki szefa wrocławskiego Instytutu Pamięci Narodowej oceniła politolog doktor Barbara Brodzińska-Mirowska. W TVN24 mówiła o możliwych konsekwencjach tej decyzji.

9 lutego Tomasz Greniuch zaczął pełnić obowiązki dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Wcześniej był naczelnikiem Delegatury IPN w Opolu. Greniuch w przeszłości działał w skrajnie prawicowym Obozie Narodowo-Radykalnym, był jednym z jego liderów. Na zdjęciach z 2005 i 2007 roku widać, jak unosi rękę w nazistowskim pozdrowieniu. W ostatnich dniach Greniuch przepraszał i przyznał, że używanie takiego gestu było "nieodpowiedzialne i złe". Tłumaczył, że wpłynęła na to "młodzieńcza brawura, bezkompromisowość".

Piotr Cywiński, historyk i dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w sobotę zwracał uwagę w TVN24, że nominacja Greniucha na dyrektora oddziału wrocławskiego Instytutu Pamięci Narodowej "to jest coś, co kompromituje IPN wewnątrz, w naszym społeczeństwie i poza granicami".

"To kwestia pewnej newralgicznej warstwy"

O tym, jak szerokie kręgi zataczać może wspomniana kompromitacja, mówiła w niedzielę we "Wstajesz i weekend" w TVN24 doktor Barbara Brodzińska-Mirowska, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Oceniła, że słowa Piotra Cywińskiego "bardzo dobrze obrazują, jak poważne są konsekwencje tej nominacji". - One są bardzo poważne w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym. My w ogóle mamy w ostatnich latach dosyć nadszarpniętą reputację międzynarodową. Ta nominacja jest, lekko mówiąc, bardzo dyskusyjna i dosypuje kamyczek do naszego międzynarodowego, bardzo niekorzystnego wizerunku, który się utrwala od kilku lat - powiedziała.