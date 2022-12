czytaj dalej

Dajecie na propagandę kolejne 700 milionów złotych. To jest wstyd, skandal, to jest rozbój w biały dzień - mówiła w programie "Tak jest" na antenie TVN24 posłanka KO Monika Wielichowska. Z kolei wiceminister finansów Artur Soboń stwierdził, że takie wypowiedzi to "tania demagogia", a dotacje z budżetu muszą uzupełnić lukę we wpływach z abonamentu. O zwiększeniu środków na media państwowe mówił też w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24 europoseł Platformy Obywatelskiej Janusz Lewandowski. - Dla mnie to jest świadectwo niewiary, że PiS może uczciwie wygrać wybory - ocenił.