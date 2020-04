Policyjny Black Hawk transportował chorą na COVID-19

Policyjny Black Hawk pierwszy raz został użyty do przewozu osoby chorej na COVID-19. Na jego pokładzie z Radomia do szpitala MSWiA w Warszawie została przetransportowana pielęgniarka. Jej stan gwałtownie się pogarszał.

Pielęgniarka w ciężkim stanie

- W sprawie tej chorej skontaktował się jeden z radomskich radnych z prośbą o pomoc. Nie znałam tej pani, ale po tym jak w czwartek zmarł fizjoterapeuta z radomskiego szpitala, chciałam pomóc, żeby nie doszło do kolejnej tragedii z udziałem pracownika medycznego w Radomiu. Dlatego przekazałam prośbę o pomoc dalej do Warszawy, do wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego i wiceprezesa NFZ Filipa Nowaka - mówi w rozmowie z tvn24.pl Anna Kwiecień, poseł PiS z Radomia.