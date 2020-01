Dane policji: mężczyźni częściej powodują śmiertelne wypadki drogowe niż kobiety

Statystycznie, w 2019 roku w prawie co 10 wypadku spowodowanym przez mężczyzn ginął człowiek. W tym samym okresie śmiercią kończył się prawie co 23 wypadek, którego sprawczyniami były kobiety. Podobnie sytuacja przedstawiała się w roku 2018. Wtedy mężczyźni spowodowali 20 386 tys. wypadków, w których zginęło 1 875 osób. Kobiety natomiast były sprawczyniami 6 124 wypadków, w których zginęły 303 osoby.

Mężczyźni nie tylko częstszymi sprawcami wypadków, ale także kolizji

Mężczyźni znacznie częściej są sprawcami nie tylko wypadków drogowych, ale również kolizji. W ubiegłym roku doprowadzili oni do ponad 259 tysięcy takich zdarzeń drogowych, zaś w roku 2018 kolizji spowodowanych przez mężczyzn odnotowano ponad 256 tysiące. Dla porównania kobiety w roku 2019 spowodowały ponad 85 tysięcy kolizji, zaś rok wcześniej niewiele ponad 84 tysiące. Dane, którymi dysponuje Komenda Główna Policji, nie obejmują liczby przejechanych kilometrów przez obie grupy kierowców.

- Te dane potwierdzają nasze obserwacje, a więc to, że to mężczyźni mają tzw. cięższą nogę. Jeżdżą bardziej ofensywnie, dynamicznie, z przekonaniem, że do wypadku nie dojdzie. Stąd skutki tych zdarzeń są takie, a nie inne, czyli bardziej tragiczne - mówi podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP.