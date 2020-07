Policyjne psy tropiące po elitarnym szkoleniu. "Wszystkie zdały, jeden był prymusem"

Pięć młodych policyjnych psów tropiących zdało wymagające, czterodniowe egzaminy, w najlepszym ośrodku szkoleniowym w niemieckim Dreźnie. Wkrótce nie będzie już potrzeba ściągać do Polski psów niemieckiej policji do pomocy w najpoważniejszych wydarzeniach, jak zaginięcia dzieci czy dorosłych.

Do egzaminu z "mantrailingu" przystąpiły w ubiegłym tygodniu dwa psy rasy bloodhound i trzy posokowce. - Wszystkie zdały, jeden był prymusem - informuje inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik komendanta głównego policji.

Ślady sprzed miesięcy

Niemieccy szkoleniowcy uczą psy jak wyczuwać "indywidualne molekuły zapachu" zachowane w drobinkach skóry, pojedynczych włosach czy we krwi.

Udokumentowany rekord to odnalezienie śladu na miejscu zdarzenia, do którego doszło niemal pięć miesięcy wcześniej.

Elitarna jednostka

Wymagające szkolenie składa się z trzech etapów i musi się zacząć najpóźniej do 14. miesiąca życia psa. Drugi etap kończy się właśnie egzaminami, które przeszły polskie psy, a trzeci to okres rocznego przygotowania do służby. Psy biorą już udział w codziennej służbie jednak przechodzą jeszcze cotygodniowe treningi pod nadzorem instruktorów. Ostatni etap kończy się również egzaminem.