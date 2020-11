Policjant popchnął jedną z demonstrujących osób. Uderzyła głową w chodnik

Podczas czwartkowej pikiety solidarnościowej przed warszawskim sądem okręgowym kamera zarejestrowała moment, w którym policjant popycha jedną ze zgromadzonych tam osób. Upada ona i uderza głową o chodnik. Leży dłuższą chwilę na ziemi, później się podnosi. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza poinformował, że w związku z tą sytuacją występuje z interwencją do Komendanta Głównego Policji i składa zawiadomienie do prokuratury.

Policjant pchnął jedną ze zgromadzonych osób

Funkcjonariusz, pochylając się nad leżącą na chodniku osobą, pyta natomiast: "potrzebujesz pomocy medycznej?". Na nagraniu nie słychać, czy odpowiedź padła. Po chwili pchnięta osoba podnosi się z ziemi. Policjant mówi do niej "i nie atakuj policjanta", na co ona krzyczy "nie dotknęłam cię".

Interwencja senatora Brejzy

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 228.

Brejza poinformował także, że występuje z interwencją senatorską do Komendanta Głównego Policji. Załączył także treść pisma skierowanego do Jarosława Szymczyka. Senator wniósł w nim o "wszczęcie postępowania służbowego w tej sprawie, wyciągnięcie konsekwencji oraz przekazanie i ujawnienie danych danych funkcjonariusza policji", który brał udział w zajściu.

W czwartek po południu zwróciliśmy się do rzecznika prasowego Komendy Stołecznej Policji z prośbą o komentarz do zajścia sprzed warszawskiego sądu okręgowego oraz do interwencji senatorskiej Brejzy. Do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.