Policjant i kibole zatrzymani. Mieli handlować środkami wczesnoporonnymi

We wtorek policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie razem kolegami z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców zastawili zasadzkę przed jednym z budynków na przedmieściach. Z ich informacji wynikało, że jest to miejsce, które grupa związana z pseudokibicami Cracovii wykorzystuje do przestępczej działalności. W garażu na obserwowanej posesji miały być przechowywane narkotyki oraz leki.