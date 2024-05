Policjanci kilkakrotnie "nie zastali" Obajtka. Morawiecki widzi go "wszędzie na Podkarpaciu"

Nie sądzę, żeby pan Obajtek unikał wezwania na komisję. Być może nieskutecznie zostało ono doręczone. Mogę powiedzieć, że go widzę wszędzie na Podkarpaciu. Prowadzi bardzo czynną, bardzo aktywną kampanię - powiedział były premier Mateusz Morawiecki. Wczoraj policja informowała, że kilkakrotnie podjęła próby doręczenia wezwania do stawienia się na komisji śledczej ds. tzw. afery wizowej, ale nie zastano go pod różnymi adresami.

Rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło przekazała, że do policji zwróciła się prokuratura krajowa i regionalna, z prośbą o dostarczenie Danielowi Obajtkowi wezwania do stawienia się na komisji śledczej ds. tzw. afery wizowej. Obajtek kandyduje do Parlamentu Europejskiego z pierwszego miejsca na podkarpackiej liście PiS.

- Kilkakrotnie podjęliśmy próby, ale nie doręczyliśmy wezwania, bo go nie zastaliśmy - poinformowała w piątek Cisło. Jak dodała, próby były podjęte "pod różnymi adresami w powiecie myślenickim".

Na 28 maja komisja śledcza ds. tzw. afery wizowej zaplanowała przesłuchanie byłych prezesów Orlenu i Grupy Azoty: Daniela Obajtka oraz Tomasza Hinca. Dzień później na przesłuchanie przed tą komisją ma stawić się były premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki: widzę, że często pojawia się na Podkarpaciu

W sobotę były premier Mateusz Morawiecki był pytany przez dziennikarzy w Łodzi, "gdzie jest Daniel Obajtek" i czy unika odebrania wezwania na komisję.

- Ja nie sądzę, żeby on unikał wezwania na komisję. Być może nieskutecznie zostało ono doręczone. (...) Mogę powiedzieć, że go widzę wszędzie na Podkarpaciu. Co chwilę wyskakują jakieś informacje, które docierają do mnie - a to z jednej gminy, z drugiej, z targowisk, ze spotkań z samorządowcami, ze spotkań z mieszkańcami. Pan Daniel Obajtek prowadzi bardzo czynną, bardzo aktywną kampanię - powiedział Morawiecki.

Według byłego premiera Obajtek "jest człowiekiem, który też tam na Podkarpaciu uczynił bardzo wiele dobrego". - To właśnie Orlen pod kierunkiem Daniela Obajtka doprowadził do odbudowy tego potencjału produkcyjnego, przemysłowego. I za to mieszkańcy Podkarpacia, przynajmniej tamtego regionu - Jedlicze, Krosno są mu wdzięczni, pamiętają to. Widzę, że on bardzo często się pojawia na Podkarpaciu w różnych miejscach - dodał były premier.

