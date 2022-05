Policjanci przez 50 kilometrów eskortowali rodzącą kobietę

czytaj dalej

Zaczyna się gorączką, bólami mięśni i znacznym osłabieniem, a po kilku dniach do dwóch tygodni pojawiają się krostki. Małpia ospa przypomina ospę wietrzną, ale jest od niej o wiele mniej zakaźna. Nie znaczy to jednak, że nie należy się przed nią chronić. Choć małpia ospa nie dotarła jeszcze do Polski, podpowiadamy, co należy wiedzieć o tej chorobie.