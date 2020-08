Policjanci będą badani na spożywanie narkotyków

Policjanci, którzy codziennie wyjeżdżają na polskie ulice niemal 22 tysiącami pojazdów, nie są kontrolowani na zażywanie narkotyków i substancji zakazanych. Dopiero teraz powstają przepisy, które mają to uregulować – wynika z informacji tvn24.pl.

W czerwcu i lipcu policjanci masowo testowali kierowców miejskich autobusów, by wykryć, czy przed przyjściem do pracy zażywali narkotyki. Akcja była efektem tragicznego wypadku, do którego doszło pod koniec czerwca na moście Grota-Roweckiego w Warszawie. Młody kierowca autobusu linii 186, jak się okazało - będący pod wpływem amfetaminy, przebił barierki i autobus spadł kilka metrów w dół. Zginęła pasażerka, poszkodowanych zostało około 20 osób, w tym cztery ciężko.