Zmiany w policji. Grzegorz Schetyna: szykuje się większa ucieczka z tego okrętu

Do tej kwestii we wtorkowym wydaniu "Rozmowy Piaseckiego" odniósł się senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna , były szef MSZ i MSW.

Schetyna: zdecydowana większość mówiła, że dobrze, że to jest ktoś od was

Polityk Koalicji Obywatelskiej odniósł się też do powyborczej koalicji i potencjalnego przyszłego rządu Donalda Tuska . - Dwupartyjny rząd jest stworzyć trudno, a co dopiero składający się z czterech ugrupowań - stwierdził.

Gość TVN24 komentował pojawiającą się w mediach kandydaturę Radosława Sikorskiego na szefa MSW. - Jak to się upubliczniło to dostawałem informację i z gmachu, i z MSZ-u, i od byłych ambasadorów. I zdecydowana większość mówiła, że dobrze, że to jest ktoś od was, bo tu nie ma czasu na zmiany, tutaj po prostu trzeba dzwonić i załatwiać sprawy - podkreślał Schetyna.