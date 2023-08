Policja zatrzymała lekarza, który za łapówki miał tworzyć historie chorób dla więźniów i... mundurowych

Oficjalna cisza

Procenty do emerytury

Problem kryje się w przepisach emerytalnych, które są specyficzne dla funkcjonariuszy. Pozwalają one podwyższyć emeryturę od 5 do nawet 15 proc., jeśli choroba funkcjonariusza ma związek z jego służbą.

Masowa ucieczka

Doświadczony policjant, z którym rozmawiał dziennikarz tvn24.pl, mówi: - Nie dziwi mnie to, wielu już rzuciło mundur, a inni zamierzają wkrótce. To częsty temat rozmów. Sam o tym myślę, bo nie przyjmowałem się, by pilnować partyjnych wieców, a po to, by łapać przestępców.