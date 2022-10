"Siedział na walizkach". Policja zatrzymała byłego oficera WSI Piotra P.

Stołeczni policjanci zatrzymali Piotra P., byłego oficera Wojskowych Służb Informacyjnych, głównego oskarżonego w aferze w SKOK Wołomin – dowiedział się portal tvn24.pl. Funkcjonariusze ujęli go, gdy szykował się do ucieczki z Polski, gdyż groziło mu odsiedzenie wyroku.

Główny oskarżony w aferze SKOK Wołomin

Piotr P. to jedna z najbardziej tajemniczych postaci polskich służb specjalnych, biznesu i polityki. Był członkiem rady nadzorczej SKOK Wołomin, gdy wyprowadzono z niego ponad trzy miliardy złotych. Na początku lat 90. był oficerem WSI, który zbliżył się do prawicowych polityków.

Piotr P. wyszedł z aresztu w 2021 roku, przebywał tam od niemal siedmiu lat. P. zasiadał we władzach SKOK, jest jednym z głównych podejrzanych w tzw. aferze finansowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie. W procesie, który rozpoczął się na początku lipca, prokuratura zarzuca mu popełnienie 927 przestępstw. Według śledczych kierował on grupą przestępczą, która zajmowała się uzyskiwaniem wielomilionowych pożyczek pieniężnych ze SKOK w Wołominie i prowadził działalność zmierzającą do ukrycia przestępczego pochodzenia pieniędzy z wyłudzonych pożyczek o wartości ponad 358 mln zł, za co grozi do 15 lat więzienia.