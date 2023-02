Koniec poszukiwań 42-latka podejrzewanego o zabójstwo kobiety

czytaj dalej

35-latek, który pod koniec stycznia w Poznaniu miał uszkodzić kilka samochodów i napadł na kobietę - która zatrzymała się, by przepuścić go na przejściu dla pieszych - usłyszał zarzuty. Po zdarzeniu mężczyzna trafił do szpitala. Teraz - decyzją sądu - został aresztowany na trzy miesiące. - Przyznał się do zarzucanych mu przestępstw - przekazała prokuratura.