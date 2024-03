"Złote Blachy" otrzymali funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie za zamknięcie serwisu pirackiego powiązanego z giełdą kryptowalut i funkcjonariusze zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości za sprawę, która zaowocowała największym w historii walki z piractwem w Polsce zamknięciem kilkudziesięciu serwisów nielegalnie dystrybuujących treści. Nagrody wręczono również policjantom z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz Wydziału Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Gorzowie Wielkopolskim.

"Złote Blachy" rozdane

- Zdajemy sobie sprawę, że wszystko się zmienia, a świat, który nas otacza nie jest światem, który stoi w miejscu, dlatego też Biuro ds. Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej, czy Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości to są te narzędzia, które bezpośrednio zajmują się tą przestępczością - mówił insp. Marek Boroń pełniący obowiązki Komendanta Głównego Policji. Dodał, że z piractwem walczą, również Wydziały Przestępczości Gospodarczej w Komendach Wojewódzkich, Miejskich i Powiatowych. - My to cały czas robimy i staramy się to robić profesjonalnie. Bardzo państwu dziękuje, że widzicie profesjonalizm polskiej policji - mówił insp. Boroń.