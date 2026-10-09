Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Więcej zatrzymanych w czasie akcji w szkołach. Nowe informacje policji

Justyna Sochacka
Zespół autorów
Oprac. Justyna SochackaOprac. Filip Czerwiński
|
MIŃSK MAZOWIECKI ZAMKNIĘTE SZKOŁY PATROLE POLICJI
Kierwiński: 24 tysiące policjantów uczestniczy w akcji w szkołach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Przemysław Piątkowski/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Policja przekazała, że do godziny 17 skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek oświatowych i zatrzymano 59 osób. Kilka godzin wcześniej szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że "nie potwierdzają się żadne informacje" na temat rzekomego "challenge'u" w szkołach.

Przed godziną 18 policja podała w serwisie X, że na terenie całej Polski trwają działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach.

"Do godziny 17 odnotowano 172 zdarzenia, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. W toku działań zatrzymano dotychczas 59 osób" - przekazano.

Według komunikatu skontrolowano w ramach akcji blisko 35 tysięcy placówek oświatowych.

"Policjanci pracują nie tylko nad wyjaśnieniem powyższych zdarzeń, ale w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie" - zapewniono.

Informacje o wyzwaniu "nie potwierdzają się"

Po godzinie 14 szef MSWiA Marcin Kierwiński podsumował na konferencji prasowej działania policji w związku z ostatnimi wydarzeniami w placówkach oświatowych. Przypomniał, że zgodnie z wydanym przez premiera Donalda Tuska poleceniem w piątek policja "jest obecna we wszystkich szkołach na terenie Polski".

Poinformował, że do godziny 12 skontrolowano 15 tysięcy placówek. - Policjanci wchodzili do szkół, oczywiście po wcześniejszym kontakcie z organem prowadzącym, z dyrektorami tych szkół. W tę akcję zaangażowanych jest dwadzieścia cztery tysiące policjantów - mówił.

Kierwiński zapowiedział, że "te działania będą kontynuowane do czasu pełnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i wszelkich złych rzeczy, które zadziały się w ostatnich dniach". - Nie będzie tutaj żadnego kompromisu. To bezpieczeństwo najmłodszych jest rzeczą najważniejszą - zaznaczył.

- Jednocześnie chcemy bardzo jasno powiedzieć, że na dzień dzisiejszy, po przeanalizowaniu wszelkich nośników elektronicznych, które zostały zabezpieczone w ramach tej akcji, nie potwierdzają się - podkreślam to na dzień dzisiejszy, chcę to bardzo mocno podkreślić - nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u czy jakkolwiek nazwane jest to w sieci - powiedział Kierwiński.

W sprawę zaangażowane jest Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC), jednostka policji.

- CBZC cały czas będzie pracowało oczywiście i na bieżąco monitorowało ruch sieciowy we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, we współpracy także z partnerami europejskimi w tym zakresie - dodał.

Szef MSWiA przekazał też, że "dziś jakiekolwiek informacje mówiące o tym, że te trzy wydarzenia, z którymi mieliśmy do czynienia, były ze sobą powiązane, nie znajduje potwierdzenia w faktach".

Apel ministra do rodziców

Marcin Kierwiński zwrócił się z apelem do rodziców. - Rozumiem, że te emocje są bardzo, bardzo silne, ale bardzo proszę o to, aby kierować się tylko i wyłącznie sprawdzonymi informacjami. Jeżeli macie państwo jakiekolwiek wątpliwości, coś chcecie zweryfikować, coś chcecie potwierdzić, zwracajcie się na policję, zwracajcie się do organów oficjalnych państwa - mówił.

- Jeżeli macie jakiekolwiek informacje, które wskazują, że coś złego mogłoby się zadziać, to też natychmiast to zgłaszajcie. Te zgłoszenia są na bieżąco sprawdzane, monitorowane - dodał.

- Z osobami [zatrzymanymi - red.] prowadzone są czynności, natomiast większość z tych osób, po przesłuchaniu tych osób czy doprowadzeniu tych osób, okazuje się, że to po prostu kwestia nieodpowiedzialnych zachowań tych młodych osób - powiedział.

Dodał, że akcja policji - w zależności od tego, co będzie pokazywała analiza i rozmowy z zatrzymanymi w ciągu ostatniej doby - będzie kontynuowana do pełnego uspokojenia sytuacji.

- Nie chcę tworzyć wrażenia (...), że zagrożenie minęło, ale w tej sprawie musimy się kierować, powiedziałbym, daleko idącą odpowiedzialnością - zaznaczył Kierwiński.

Nowacka: zwracam się z prośbą do nauczycieli

Ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka przekazała, że zamknięto 59 szkół w całej Polsce. Najwięcej, czyli 45, w województwie mazowieckim, dziewięć w województwie kujawsko-pomorskim, trzy w województwie świętokrzyskim i po jednej w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Nowacka zaznaczyła, że nie była to odgórna decyzja MEN, "bo też nie było żadnej przesłanki, bo odgórnie ją podjąć lub nie podjąć", lecz decyzje organów prowadzących szkoły, czyli samorządów, czasem na wniosek dyrektora szkoły. Dodała, że część szkół oferowała zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. 

Szefowa MEN zapowiedziała też "wzmocnienie ćwiczeń dotyczących różnych sytuacji kryzysowych", które powinny odbywać się co najmniej raz na półrocze. Treningów ma być więcej - nie tylko w sytuacji pożaru, ale również na wypadek alarmu dronowego czy wkroczenia napastnika do szkoły.

- Zwracam się z prośbą do wszystkich nauczycielek i nauczycieli, by w najbliższych dniach, w przyszłym tygodniu, porozmawiali z młodzieżą o zamieszaniu, które powstało, o sytuacjach kryzysowych, o zagrożeniu, o zdrowiu psychicznym. Żeby porozmawiać o tym, jak reagować, jak się wspierać wzajemnie, jak działać w sytuacjach kryzysowych - zaapelowała.

Szef policji: komunikujemy się z dyrektorami szkół

Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń zapewnił, że policja dokonuje kontroli prewencyjnych w rejonie każdej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, ale także wchodzi bezpośrednio do szkół.

- Komunikujemy się z zarządcami, z dyrektorami tych szkół. Zwracamy szczególną uwagę na osoby przebywające w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych, których zachowanie może wskazywać na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły - mówił Boroń.

Szef polskiej policji przekazał, że profilaktycy wspólnie z uczniami i pedagogami będą edukować, uspokajać nastroje i tłumaczyć, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach oraz będą uczyć, jak należy zachowywać się i reagować w sytuacjach zagrożenia.

Marek Boroń, w odpowiedzi na jedno z pytań, przekazał, że materiał dowodowy w sprawie ataku w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach wciąż jest badany. - Również ten film, który został nagrany w trakcie tego zdarzenia, i muszę państwu powiedzieć, że jest on porażający - ocenił.

O tym, że 15-latek, który ranił nożem trzy osoby, w tym jedną śmiertelnie, miał na sobie kask z kamerką, informował wcześniej premier Donald Tusk.

Ataki w szkołach

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (województwo mazowieckie) 15-latek zaatakował trzy osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. Miał również plecak z materiałem wybuchowym domowej roboty.

Policjanci udaremnili też prawdopodobny atak w szkole w Sierpcu. Zatrzymany 17-latek, który groził, że "zrobi coś złego", usłyszał zarzuty i został aresztowany na dwa miesiące.

Po informacji o tym, że jeden z napastników miał na sobie kask z kamerą do transmisji nagrania, pojawiły się informacje o rzekomym challenge’u wśród uczniów. Policja to dementuje.

Źródło: TVN24, PAP
Udostępnij:
Tagi:
Marcin KierwińskiMSWiAPolicjaSzkołaMłodzieżUczniowieBarbara NowackaMinisterstwo Edukacji i NaukiMarek Boroń
Czytaj także:
Ostrołęka, 08.10.2026. Zatrzymany ws. ataku nożem w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce, wyprowadzany po przesłuchaniu w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce
Zaatakował nożem w szkole w Ostrołęce. Jest decyzja sądu
WARSZAWA
Balon ze skrzynkami zawisł na liniach energetycznych
Balon ze skrzynkami zawisł na liniach energetycznych. Wiadomo, co w nich było
Kujawsko-Pomorskie
Pekin, stolica Chin
Przełom w relacjach z Chinami. Bruksela liczy oszczędności
BIZNES
Zorza polarna - zdjęcie poglądowe
Zorza polarna nad Polską. Kiedy warto na nią zapolować
METEO
Petr Pavel
"Wszyscy popełniamy błędy". Petr Pavel jednak wrócił
Świat
Śmierć ciężarnej w szpitalu przy Madalińskiego
Prokuratura w warszawskim szpitalu. "Ponowne czynności" po śmierci pacjentki
WARSZAWA
tankowanie benzyna stacja paliwo
Paliwa podrożeją w przyszłym tygodniu
BIZNES
Ostatni dzień kampanii wyborczej. Senator, kandydatka KO na prezydent Krakowa Monika Piątkowska
Ostatnie godziny kampanii, debaty nie było
WYBORY W KRAKOWIE
37 min
Pete Hegseth
Kontrowersyjna zapowiedź szefa Pentagonu. "Wracamy do średniowiecza"
Rozmowy na szczycie
Europejskie flagi przed Komisją Europejską pod chmurnym niebieskim niebem
Europa zaostrza kurs w sprawie AI. "Ryzyko bardzo poważnych incydentów"
BIZNES
Michaił Zwinczuk, który prowadzi propagandowy kanał Rybar na Telegramie
Wspiera Putina, zatrzymali go w Czarnogórze
Świat
Skutki silnej burzy w Neapolu
Na Sycylii zawirowały trąby, w Neapolu łamały się drzewa
METEO
Huragan Isaias, Meksyk
"Najgorszy moment od 25 lat". Huragan uderzy w rafinerie
BIZNES
Pociąg osobowy uderzył w tył naczepy ciężarówki
Pociąg uderzył w ciężarówkę, jedna osoba trafiła do szpitala
Łódź
6 min
Sejm Wita
Jak wyrazić opinię, żeby jej nie wyrazić?
Sejm Wita
Obywatel Gruzji krążył po Europie przez dwa i pół roku. Zatrzymali go polscy strażnicy graniczni
Tysiąc dni nielegalnego pobytu w krajach strefy Schengen
Michał Malinowski
Ministerstwo Zdrowia poinformuje naczelną radę lekarską i aptekarską o tym, których leków brakuje w hurtowniach
Pacjenci z glejakiem czekają na decyzję. Jest pozytywna opinia ekspertów
Zdrowie
Potrącenie kobiety na chodniku
Cofał i śmiertelnie potrącił kobietę na chodniku
Opole
Mariusz Błaszczak
PiS kontra "małpki"
BIZNES
imageTitle
Hurkacz poznał kolejnego rywala. Niespodzianka w Szanghaju
Najnowsze
Dezinformacja w 2024 roku. Trzy niebezpieczne zjawiska
Sytuacja w szkołach. Tu znajdziesz sprawdzone informacje
Polska
AdobeStock_1704311979
Sejm naprawia lukę. Chodzi o finansowanie leczenia HIV i HCV
Zdrowie
Human Forward Summit Pracuj.pl
Sztuczna inteligencja przejmuje zadania, a nie zawody. Wnioski z Human Forward Summit Pracuj.pl
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Deszcz, wiatr, chłód, zimno
Niebezpieczne podmuchy. Tutaj wciąż ostrzega IMGW
METEO
Deszcz, parasol, jesień, chłód
Weekend będzie typowo jesienny. Co czeka nas później?
METEO
Jest decyzja sądu w sprawie 15-latka, który śmiertelnie ugodził nożem woźną w szkole
15-latek zabił woźną. Jest decyzja, co dalej
WARSZAWA
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
"Przez cztery miesiące milczałem". Odwołany prezydent zabrał głos
WYBORY W KRAKOWIE
Pocisk FP-7
Ukraina dołącza do wąskiego grona państw. To ma być dopiero początek
Maciej Michałek, Tatiana Serwetnyk
Putin
Unia Europejska znosi cła. To odpowiedź na ruch Rosji
BIZNES
Post Stanisława Tyszki o nowych studentach medycyny w Łodzi
"Uniwersytet Medyczny w Łodzi, tydzień powitalny". Co "odkrył" europoseł Tyszka
Szymon Rębowski
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica